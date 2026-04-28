Mirjana Rakić o napadu na Trumpa: 'Veliki propust Tajne službe, ali jedna stvar me začudila'

Analitičarka Mirjana Rakić u ponedjeljak je gostovala kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu i komentirala reakciju Donalda Trumpa nakon atentata, propuste tajnih službi te množenje teorija zavjere.

"Treba vas biti sram, vi ste sramota", rekao je Trump novinarki koja ga je pitala o manifestu napadača. Mirjanu Rakić zatražili smo da prokomentira tu izjavu.

"Što se tiče Trumpa kao Trumpa, dosta logično jer je u tom manifestu atentator spomenuo točno ono zbog čega ne može slijediti njega kao predsjednika, a to su upravo stvari koja mu je novinarka postavila u pitanju. On je novinarki rekao kako mu to može reći, a naravno da ga ona može pitati. To da je svijet lud, malo bih se zaustavila - to govori o činjenici da brza masu puta kad nešto kaže, a veliki je dio ludila u svijetu zahvaljujući njemu", kaže naša sugovornica.

Veliki propust Tajne službe

Podsjetimo, napadač je u manifestu između ostalog napisao i "što dovraga radi Tajna služba, nema osiguranja ni u hotelu ni na događaju, stvarno ludo". Rakić na to kaže: "To smo imali i prilike vidjeti, u zadnjem trku do starta. On trči s naoružanjem pored osiguranja. Kad osiguranje u tom hodniku - ako je pravo - vidi čovjeka kako trči s torbom, mora ga zaustaviti. On ih je sve protrčao i došao do vrata. Lako za to što je bio gost u hotelu, tako je i prošao dva 'checkpointa', a da se nije morao registrirati. Tajna služba našla se u čudu."

Na naše pitanje je li Tajna služba napravila propust, Rakić govori: "To je veliki propust, prije svega jer se Trump na tom skupu dopisnika Bijele kuće prvi put pojavio. Do tada se nije pojavljivao, mislim da iz jednostavnog razloga zato što je to na neki način zabava, a može biti i ozbiljno, jer novinari mogu postavljati razna pitanja na koje on mora odgovarati. Ta pitanja mogu biti neugodna. Ovaj put je došao s kompletnom administracijom što je velika rijetkost."

Komentirala je i detalje o napadaču, za kojeg se doznalo da je inženjer strojarstva, da razvija videoigre te da je svojedobno proglašen učiteljem mjeseca, što nije baš profil atentatora kakve smo dosad gledali. "U tom društvu koje je ekstremno radikalizirano, gdje političko nasilje nažalost postaje nešto što se vrlo često događa, morate na neki način računati da se može dogoditi da nekom pojedincu, da tako pojednostavljeno kažem, 'padne mrak na oči' i da krene u vlastitu akciju, a oružje imaju pravo svi nositi po Ustavu. Prema tome, to je to", govori gošća RTL Direkta.

'Začudilo me da demokrati nisu reagirali'

Pitali smo hoće li se Trumpu povećati popularnost nakon što je preživio još jedan, ukupno treći atentat. "U njegovim krugovima sigurno, jer se pokazao nakon toga kao čvrst državnik. Njega to nije dekoncentriralo, on je, dapače, htio da se ta večera nastavi. Odmah je dao intervju u kojem se obračunao s novinarkom. Kod svojih MAGA pokreta izazvati ovacije, isto tako i kod dijela republikanaca, koliko je čvrst. Što se tiče njega, mislim da će vjerovati u Božju providnost, da ga je treći put ovaj spasila od mogućeg atentata, iako se ne zna na koga bi atentat zapravo bio", smatra Rakić.

Prokomentirala je i činjenicu da je ovaj događaj osokolio teoretičare zavjere, koji su na društvenim mrežama krenuli govoriti da je napad namješten. "To jednostavno govori o društvu, kako se reagira na takvu situaciju - 'da je to predsjednik, da je treći put pokušan atentat, prema tome, to je namješteno'. On nema popularnost jer veliki dio Amerikanaca ne odobrava ovu, da tako kažem, 'avanturu' u Iranu koja je potresla cijeli svijet kao što masu poteza Trumpa upravo drma cijeli svijet. On je kao potres, stalno očekuješ koliko će biti - 6 ili 7,5 Richtera. Logično se odmah krene u protuakciju", priča Rakić.

"Ono što me zapravo začudilo, barem ja ne znam, a ispričavam se ako jesu, da demokrati nisu uopće reagirali. Barem ona elementarna politička pristojnost nalaže da izrazite zabrinutost da je sreća da se ništa nije dogodilo, što je činjenica. Prema tome, barem to", dodaje Rakić.

Osvrnula se i na nova istraživanja koja pokazuju kako 51 posto Amerikanaca smatra da Trumpu opada mentalna oštrina. "To je bila njegova omiljena tema, i dan danas je, kad govori o svom prethodniku Joeu Bidenu. Mentalna pitanja su njegovo područje kad se obračunava s njim, što isto govori o njemu. Nijedan predsjednik o svom prethodniku na takav vulgaran način ne govori kao što sadašnji predsjednik govori o prethodniku. Što se tiče mentalnih sposobnosti, tu su liječnici. Koliko ja znam, svaki predsjednik godišnje prolazi zdravstvenu provjeru jer ima ogromnu moć u svojim rukama. Prema tome, treba se vidjeti je li osoba koja je na takvom mjestu mentalno sposobna to i raditi", tumači analitičarka.

O posjetu kralja Charlesa

Čini se potpuno nevjerojatno, ali ispred istog hotela Hilton u Washingtonu, prije 45 godina dogodio se atentat na Ronalda Reagana. Rakić smo pitali misli li da će sada konačno malo pooštriti osiguranje. "Mislim da bi trebalo doći do preslagivanja unutar osiguranja. Što se toga tiče, od '81., kad se to dogodilo do sad, to su hoteli koji imaju velike dvorane, koji mogu primiti toliko ljudi. U ovoj dvorani je 2.500 ljudi, možete li to zamisliti? Mene je zapravo iznenadila mirnoća kojom su svi ti ljudi izlazili, da nije nastala panika, jer su po stepenicama trebali izaći na jedan ili dva ulaza", priča Rakić.

Pitali smo i misli li da će posjet kralja Charlesa kod Trumpa biti najveći test njegovih diplomatskih vještina dosad. "Točno, i od njega se jako puno očekuje. Ono što analitičari najavljuju je 'soft power', meka sila snaga prema Trumpu, u odnosu na Keira Starmera, kojemu je on bio veliki prijatelj, jako ga je zavolio kad je došao s pismom Charlesa da dođe u službeni posjet. Ali istovremeno, kad je Starmer rekao da ovo nije njegov rat i da ne idu u rat, onda je krenulo s 'kukavice, nesposobni, nisi ti Churchill' i niz drugih stvari", zaključuje Rakić.