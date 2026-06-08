Hutisti proglasili 'potpuno blokadu' Crvenog mora, stižu nove prijetnje: 'Oni će biti meta!'
Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku
"Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei, naglašavajući "odgovornost SAD-a".
"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, kojoj je prisustvovao AFP.
Izrael i Iran u ponedjeljak su pokrenuli međusobne napade nakon što je Islamska Republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje na snazi i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.
Protunapadi s više strana
Proiranski hutisti u Jemenu su u ponedjeljak objavili da su lansirali nekoliko balističkih projektila na Izrael, što predstavlja njihov prvi napad na zemlju u nekoliko tjedana, javlja njemačka agencija dpa. Izraelska vojska je rano u ponedjeljak priopćila da je iz Jemena lansiran balistički projektil prema Izraelu.
Vojni glasnogovornik hutista Jaja Sari je proglasio i "potpunu blokadu" brodova u Crvenom moru koji plove prema Izraelu ili imaju veze s Izraelom.
Također, proiranska milicija u Iraku Kataib Hezbolah je nakon izraelskih napada na Iran zaprijetila vlastitim napadima na američke baze u regiji.
Skupina je preko noći kazala da će izvesti napade ako se SAD pridruži izraelskoj ofenzivi koja je započela kao odgovor na nove iranske napade na Izrael kasno u nedjelju.
Nekoliko moćnih oružanih skupina djeluje u Iraku, a iz susjednog Irana primaju različite količine podrške.
Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u veljači, milicije su preuzele odgovornost za stotine napada na Bliskom istoku, uključujući napade na američke objekte i ciljeve povezane s kurdskim skupinama.
Kurdi predstavljaju jednu od najznačajnijih oporbenih skupina u Iranu, a neke od kurdskih skupina su saveznici SAD-a.
Dio milicija u Iraku je pristao staviti svoje oružje pod državnu kontrolu nakon pritiska Washingtona.
Kataib Hezbolah, jedna od najmoćnijih proiranskih oružanih skupina, i dalje se protivi takvom potezu.