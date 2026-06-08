Hutisti proglasili 'potpuno blokadu' Crvenog mora, stižu nove prijetnje: 'Oni će biti meta!'

"Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei, naglašavajući "odgovornost SAD-a".

"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, kojoj je prisustvovao AFP.

Izrael i Iran u ponedjeljak su pokrenuli međusobne napade nakon što je Islamska Republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje na snazi i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.

Protunapadi s više strana

Proiranski hutisti u Jemenu su u ponedjeljak objavili da su lansirali nekoliko balističkih projektila na Izrael, što predstavlja njihov prvi napad na zemlju u nekoliko tjedana, javlja njemačka agencija dpa. Izraelska vojska je rano u ponedjeljak priopćila da je iz Jemena lansiran balistički projektil prema Izraelu.

Vojni glasnogovornik hutista Jaja Sari je proglasio i "potpunu blokadu" brodova u Crvenom moru koji plove prema Izraelu ili imaju veze s Izraelom.

Također, proiranska milicija u Iraku Kataib Hezbolah je nakon izraelskih napada na Iran zaprijetila vlastitim napadima na američke baze u regiji.

Skupina je preko noći kazala da će izvesti napade ako se SAD pridruži izraelskoj ofenzivi koja je započela kao odgovor na nove iranske napade na Izrael kasno u nedjelju.

Nekoliko moćnih oružanih skupina djeluje u Iraku, a iz susjednog Irana primaju različite količine podrške.

Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u veljači, milicije su preuzele odgovornost za stotine napada na Bliskom istoku, uključujući napade na američke objekte i ciljeve povezane s kurdskim skupinama.

Kurdi predstavljaju jednu od najznačajnijih oporbenih skupina u Iranu, a neke od kurdskih skupina su saveznici SAD-a.

Dio milicija u Iraku je pristao staviti svoje oružje pod državnu kontrolu nakon pritiska Washingtona.

Kataib Hezbolah, jedna od najmoćnijih proiranskih oružanih skupina, i dalje se protivi takvom potezu.