Trump opisao trenutak napada pa odgovorio na manifest: 'Nisam silovatelj, nisam pedofil'

Donald Trump je hitno prevezen s Večere dopisnika Bijele kuće nakon što su se na mjestu održavanja čuli pucnji. Činilo se da su američki predsjednik i prva dama Melania Trump razgovarali u washingtonskom Hiltonu kada ih je prekinula buka. Napadača, koji je navodno otvorio vatru blizu ulaza u plesnu dvoranu, brzo su uhitile policijske snage.

Pritvoreni muškarac - čiju je sliku Trump podijelio na internetu - imenovan je kao 31-godišnji Cole Allen iz Torrancea u Kaliforniji. Dužnosnici vjeruju da je osumnjičenik vjerojatno ciljao dužnosnike Trumpove administracije. Napadač je imao sačmaricu, pištolj i više noževa, izjavila je policija.

Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasila pancirka. Trump je napadača nazvao "usamljenim vukom" dok se vraćao u Bijelu kuću kako bi održao konferenciju za novinare ubrzo nakon incidenta. Prije pucnjave, osumnjičeni napadač poslao je poruku članovima svoje obitelji. U njoj se Allen ispričao roditeljima, kao i kolegama i prolaznicima, zbog onoga što je namjeravao učiniti. Osumnjičenik će u ponedjeljak biti izveden pred savezni sud. Todd Blanche, vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika, kaže da vjeruje da osumnjičenik ne surađuje s istragom.

5.27 - Državni posjet britanskog kralja Charlesa Sjedinjenim Državama odvija se po planu unatoč tome što je američki predsjednik bio meta atentata u subotu navečer. Britanski veleposlanik u Washingtonu rekao je da četverodnevni državni posjet ima "sve odgovarajuće sigurnosne mjere".

Sir Christopher Turner rekao je da su britanski i američki sigurnosni timovi planirali putovanje tjednima prije pucnjave na press gala večeri u Washingtonu. Sir Christopher, koji je zamijenio Petera Mandelsona nakon njegovog otkaza zbog novih otkrića o njegovoj vezi sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, rekao je da će, iako će se tijekom putovanja napraviti manje prilagodbe na jednom ili dva kraljevska angažmana, ukupni plan ostati nepromijenjen.

"Pravo je pitanje da su naši sigurnosni timovi u bliskom kontaktu tjednima", rekao je.

"I sve operativne promjene koje moramo napraviti, možemo ih napraviti u hodu, i svi smo vrlo uvjereni da su sve odgovarajuće sigurnosne mjere na snazi."

Trump se prisjetio trenutka kada ga je evakuirala tajna služba

4.45 - Trump je opisao trenutak kada su njega i njegovu suprugu Melaniju agenti tajne službe odveli nakon što su se u subotu navečer tijekom večere dopisnika Bijele kuće začuli pucnji.

Na pitanje zašto mu je, čini se, trebalo dulje da bude evakuiran nego potpredsjedniku J. D. Vanceu, rekao je: "Pa, ono što se dogodilo jest da sam bio malo ja. Htio sam vidjeti što se događa. I nisam im to toliko olakšavao. Htio sam vidjeti što se događa."

Predsjednik se zatim prisjeća kako je stajao, a zatim se okrenuo u suprotnom smjeru.

"I počeo sam praktički hodati van - prilično visok, malo pognut, jer, znate, ne želim stajati previše visoko."

Trump je rekao da je bio "otprilike na pola puta, a oni su rekli: 'Molim vas, spustite se na pod. Molim vas, spustite se na pod.' Pa sam se spustio na pod. Prva dama je također."

Trump želi da se večera dopisnika Bijele kuće održi u sljedećem mjesecu

4.00 - Donald Trump pozvao je na promjenu termina večere dopisnika Bijele kuće nakon što je otkazana u subotu navečer zbog pucnjave. Predsjednik, kojeg je tajna služba brzo evakuirala kada su se na tom važnom događaju čuli pucnji, rekao je: "Mislim da je stvarno loše za luđaka da može otkazati nešto ovakvo."

Govoreći tijekom intervjua u emisiji CBS-a 60 minuta, dodao je: "Trebali bismo to učiniti u roku od 30 dana."

'Nisam silovatelj'

3.20 - Donald Trump dao je intervju u emisiji CBS Newsa 60 Minutes. Predsjednika, koji je u subotu navečer bio meta atentata, Norah O'Donnell pitala je o poruci osumnjičenog napadača članovima obitelji.

"Takozvani manifest je zapanjujuća stvar za čitanje, gospodine predsjedniče. Čini se da u njemu spominje motiv. On ovo piše, citiram, dužnosnici administracije, oni su mete. I također je napisao ovo, više nisam spreman dopustiti pedofilu, silovatelju i izdajniku da me svojim zločinima prekriva. Kakva je vaša reakcija na to?", pitala ga je.

"Da, to je napisao, nisam silovatelj. Nisam nikoga silovao. Nisam pedofil. To ste pročitali od neke bolesne osobe. Povezivao sam se sa stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Potpuno sam oslobođen. Vaši prijatelji s druge strane ploče su oni koji su bili uključeni, recimo, u Epsteina ili druge stvari".

Jeffrey Epstein bio je osuđeni pedofil koji je počinio samoubojstvo u saveznom pritvoru 2019. godine.