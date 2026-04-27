Trumpov napadač završio je cijenjeni fakultet, a proglašen je i 'učiteljem mjeseca'

Dužnosnici vjeruju da je Cole Allen djelovao sam, ali su rekli da, iako još uvijek istražuju motiv, osumnjičenik je, čini se, ciljao na Trumpovu administraciju, "vjerojatno uključujući i predsjednika". Osumnjičenik koji je provalio kroz sigurnosnu kontrolnu točku i upucao agenta Tajne službe na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu bio je naoružan s više komada oružja i noževa, potvrdila je policija.

Donald Trump, prva dama Melania i visoki dužnosnici brzo su evakuirani na sigurno s godišnjeg događaja nakon što se čulo nekoliko pucnjeva ispred plesne dvorane hotela Washington Hilton, gdje je bilo prisutno oko 2500 ljudi. Američke vlasti identificirale su osumnjičenika kao 31-godišnjeg Colea Allena iz Torrancea, oko 24 kilometra jugozapadno od centra Los Angelesa.

Policija je izjavila da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa. Potvrdili su da nema kriminalni dosje i da nije bio na radaru policije. U ponedjeljak bi trebao biti izveden pred savezni sud. Jeffrey Carroll, privremeni načelnik policije Metropolitanske policijske uprave, rekao je da je osumnjičenik bio upleten u svađu dok je pokušavao ući na događaj. Osumnjičenik je razmijenio hice s policajcem, koji je pogođen, ali nije ozlijeđen jer je nosio pancirni prsluk.

Djelovao sam

"Srušen je na tlo" i stavljene su mu lisice prije nego što je uhićen. Dužnosnici vjeruju da je Allen djelovao sam, ali iako njegov motiv nije jasan, Todd Blanche, vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika, rekao je da se čini da je osumnjičenik ciljao dužnosnike Trumpove administracije, "vjerojatno uključujući i predsjednika". U razgovoru za NBC News, rekao je da ne vjeruje da osumnjičenik surađuje u istrazi.

Blanche je dodao da je osumnjičenik putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago, a zatim u Washington DC, prije nego što se prijavio u hotel gdje se održala večera. Sky News je potvrdio Cole Allenov LinkedIn profil, u kojem se opisuje kao "strojarski inženjer i računalni znanstvenik po diplomi, neovisni programer igara po iskustvu, učitelj po rođenju". Prema njegovom profilu, 2017. godine stekao je diplomu prvostupnika strojarstva na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni i magisterij računalnih znanosti na Državnom sveučilištu Kalifornije u Dominguez Hillsu.

Također se navodi da je 2014. bio ljetni student dodiplomskog istraživačkog programa u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon u Pasadeni, gdje kaže da je ažurirao "mogućnosti modeliranja planeta oko nekoliko prethodno isključenih zvijezda". Allenov online životopis sugerira da je posljednjih šest godina radio u C2 Education, tvrtki koja pomaže budućim studentima.

'Ubojstvo usamljenog vuka'

U prosincu 2024., C2 Education ga je proglasio "učiteljem mjeseca", objavivši mu čestitke na LinkedInu s hashtagovima, uključujući #DedicatedTeachers i #InspiringEducators. U jednoj od njegovih objava na LinkedInu također je navedeno da radi na razvoju nove borbene igre "top-down shooter" smještene u svemiru.

Govoreći na konferenciji za medije nakon incidenta, predsjednik Trump rekao je da je možda bio meta osumnjičenog napadača. Ranije je Trump objavio fotografiju na svojoj platformi Truth Social na kojoj tvrdi da prikazuje uhićenje navodnog napadača. Opisao je osumnjičenika kao "usamljenog vuka" iz Kalifornije.

Na pitanje zna li za osumnjičenog napadača, Trump je odgovorio da Allen "ima velikih problema, to je vrlo loša situacija" nakon što je pročitao pisma koja je napisao svojoj obitelji.

"Njegova obitelj znala je da ima poteškoća", rekao je Trump.

'Ispričavam se svima'

New York Post izvještava da je Allen poslao anti-Trumpova pisma članovima svoje obitelji 10 minuta prije nego što je otvorio vatru na večeri.

"Mrzi kršćane, to je jedno sigurno... i mislim da su se njegova sestra ili brat zapravo žalili na to. Žalili su se čak i policiji, bio je vrlo problematičan tip. Ispričavam se svima", rekao je Trump. Osumnjičeni napadač poslao je poruku članovima obitelji prije pucnjave, ispričavajući se roditeljima, kolegama i prolaznicima zbog onoga što je namjeravao učiniti.

"Ispričavam se svima... koji su patili prije nego što sam uspio ovo pokušati, svima koji će možda i dalje patiti nakon toga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh", rekao je i dodao da je možda mnoge ljude iznenadio i, iako u tekstovima nije izravno imenovao Trumpa, kritizirao ga je i spomenuo da je ciljao administraciju. Dužnosnici administracije bili su mete, dodaje se u poruci, zajedno s agentima Tajne službe "samo ako je potrebno, i da ih se onesposobi nesmrtonosno ako je moguće". Dodao je da gosti i zaposlenici hotela "uopće nisu bili mete" s policijom Kapitola i Nacionalnom gardom. a hotelsko osiguranje nije meta "osim ako me ne upucaju".

Radikalni komentari

Allenov brat obavijestio je policiju o tekstovima nakon što su poslani članovima obitelji, rekao je visoki dužnosnik administracije za NBC News. Allenova sestra opisala ga je policiji kao osobu sklonu davanju radikalnih komentara. Također je stalno spominjao plan za rješavanje problema sa svijetom. Istražiteljima je rekla da je Allen kupio dva pištolja i sačmaricu, ali da njezini roditelji nisu bili svjesni da drži oružje u njihovoj kući, rekao je dužnosnik.

Osumnjičenik se u pisanim izjavama nazivao i "Prijateljskim saveznim ubojicom", rekao je izvor novinskoj agenciji AP. Policija vjeruje da je osumnjičenik bio gost hotela Washington Hilton gdje se održavala večera dopisnika.

"Vjerujemo da je bio gost ovdje u hotelu. Osigurali smo sobu ovdje u hotelu i ponovno ćemo provesti odgovarajuće postupke kako bismo utvrdili što se unutra nalazilo", rekao je Carroll. Američka odvjetnica Jeanine Pirro potvrdila je da je osumnjičenik optužen za vatreno oružje i napad. Subotnja večer bila je prvi put da je gospodin Trump prisustvovao večeri dopisnika kao predsjednik.

Bio je meta dva pokušaja atentata 2024. godine, nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. i dok je vodio kampanju za reizbor. Najozbiljniji se dogodio dok je Trump vodio kampanju na skupu na otvorenom u Butleru u Pennsylvaniji u srpnju 2024. U gornji dio uha upucao ga je i ranio 20-godišnji naoružani napadač. Osiguranje ga je ubilo. Mjesto subotnje večere, Washington Hilton, bio je poprište pokušaja atentata na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana, kojeg je 1981. godine upucao i ranio potencijalni atentator ispred hotela.

