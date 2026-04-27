Ovo je 45 godina političkog nasilja kojem se ne nazire kraj: 'Ne bih trebao biti ovdje'

Hotel Hilton u Washingtonu bio je mjesto napada na još jednog američkog predsjednika - Ronalda Regana. Od Regana do Donalda Trumpa - prošlo je 45 godina učestalog političkog nasilja. Američki predsjednik preživio je treći pokušaj likvidacije, ali i brojne sigurnosne prijetnje. Političko nasilje u Trumpovoj eri tema je RTL Dosjea.

Niti dva sata nakon pokušaja ubojstva - američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući. Neozlijeđen, sklonjen na sigurno: tako je Donald Trump preživio treći atentat. Na pitanje zašto je česta meta nasilja - uspoređuje se s Abrahamom Lincolnom.

"Ako pogledate ljude poput Abrahama Lincolna, mislim, kad prođete kroz one kojima se to dogodilo, koje su ubili... Upravo su oni koji najviše čine, oni koji ostavljaju najveći trag, oni su meta", rekao je američki predsjednik Trump.

U srpnju 2024., tijekom predizborne kampanje na Trumpa je pucao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks u Butleru, Pennsylvaniji. Metak je okrznuo Trumpovo uho, a jedan sudionik skupa je nastradao prije nego što je agent Tajne službe ubio napadača.

U naknadnom izvješću američkog Senata kritizirano je planiranje, komunikacija i vodstvo Tajne službe. U jeku kampanje, Trumpu je porasla popularnost.

"Stojim pred vama samo milošću svemogućeg Boga. To je istina. Ne bih trebao biti ovdje. Ne bih trebao biti ovdje", izjavio je tada Trump.

Osuđen na doživotan zatvor

Dva mjeseca poslije na Floridi - Ryan Wesley Routh je Uočen s puškom na Trumpovim terenima za golf, a agent Tajne službe je pucao na njega. Sve se događalo nekoliko stotina metara od mjesta gdje je Trump igrao golf. Napadač je pokušao pobjeći, ali je uhićen. Trenutačno služi doživotnu kaznu zatvora.

"Ono što ste vidjeli bila je potpuna reakcija naše agencije i puna snaga svih službi koje su se odmah obrušile na tu osobu", rekao je šerif iz Floride Joshua Kloster početkom drugog mjeseca ove godine, nakon što je Routh osuđen na doživotan zatvor.

Uz 3 atentata - postojale su brojne druge prijetnje upućene Trumpu. 2016., u Las Vegasu na Trumpovu skupu 20-godišnji Britanac Michael Steven Sandford je pokušao zgrabiti pištolj policajcu, a poslije je rekao da je naumio ubiti američkog predsjednika. "Volimo našu policiju. Volimo našu policiju", rekao je Trump.

Prijetnje se samo nižu

U rujnu 2017. Amerikanac je ukrao viličara u Sjevernoj Dakoti - planirao je prevrnuti limuzinu u predsjedničkoj koloni. Trenutačno služi 20 godina zatvora.

Tri godine poslije francusko-kanadska državljanka poslala je Trumpu pismo sa smrtonosnim otrovom ricinom. I ona je u zatvoru - dobila je 21 godinu.

U srpnju 2024. uhićen je Pakistanac, kasnije osuđen zbog organiziranja zavjere za ubojstvo po narudžbi Iranske revolucionarne garde.

A prije 2 mjeseca Tajna služba je ubila 21- godišnjaka koji je donio oružje na Trumpovo imanje Mar-a-Lago, dok je američki predsjednik bio u Washingtonu.

"Preliminarne informacije pokazuju da je osoba bila naoružana sačmaricom i da je imala kanistar benzina", rekao je tada specijalni agent Tajne službe Rafael Barros.

Trump je česta - ali ne i jedina meta političkog nasilja. Ubojstvo desničarskog aktivista Charlieja Kirka u Utahi obilježilo je prošlu godinu u američkoj politici.

"Charlie je nadahnuo milijune, a večeras su svi koji su ga poznavali i voljeli ujedinjeni u šoku i užasu", rekao je Trump nakon Kirkova atentata.

Povijest se ponavlja?

Povijest američkog predsjedništva Ispisana je nasiljem - čak je četvorica predsjednika ubijeno dok su bili na vlasti.

A hotel u kojem je Trump sinoć napadnut - bio je poprište atentata na Ronalda Reagana, 1981. On je upucan, ali se brzo oporavio.

"Ne smijem biti toliko zabrinut da više ne mogu funkcionirati. Ja sam ovdje. To je opasna profesija", izjavio je Trump.

Projurio je pored osiguranja, ozbiljno naoružan i na trenutak ih ostavio nespremnima. Uputio se prema sobi s visokim vladinim dužnosnicima, novinarima i američkim predsjednikom. Motiv napada još službeno nije utvrđen - ali sigurno će postaviti mnoga pitanja o politički motiviranom nasilju i zašto je baš Trumpa meta tolikih napada.