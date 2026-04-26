Voditeljica RTL-a Danas o trenucima nakon pucnjave: 'Ljudi su istrčali u haljinama, nismo znali što se događa'

Glamuroznu večeru novinara koji prate rad Bijele kuće prekinula je pucnjava napadača naoružanog do zuba! U washingtonskom hotelu Hilton bio je i politički vrh SAD-a na čelu s predsjednikom Trumpom i prvom damom Melanijom, koji su odmah evakuirani.

A u Washington je, s grupom međunarodnih novinara iz cijele Europe sinoć stigla i urednica i voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret. Smještena je nasuprot hotela u kojem se napad dogodio. I upravo se javila s najnovijim informacijama iz političkog središta SAD-a.

Stojeći ispred mjesta gdje se dogodio napad, Gregoret je istaknula da je riječ o poznatom hotelu koji je poznat i zbog burne prošlosti. "U istom je hotelu 1981. izvršen atentat na tadašnjeg američkog predsjednika Ronalda Reagana", podsjetila je.

Trump se htio vratiti?

Istaknula je kako je cijelo područje oko hotela sada djeluje mirno, no da su ondje brojne novinarske ekipe koje izvještavaju o ovom događaju.

"Sinoć je cijela ulica bila blokirana, tu si bili policija i Tajna služba. Mene i ostale sudionike stipendije koji smo došli jučer u Washington, autobus nije mogao ostaviti ispred hotela jer smo smješteni nasuprot, nego nešto dalje jer su svi blokovi bili zatvoreni. U jednom trenutku nastao je potpuni kaos", prepričava.

Nitko nije znao što se događa, ali su primijetili da počinju istrčavati ljudi u toaletama, a da pripadnici Tajne službe hodaju okolo.

"Dva helikoptera su cijelo vrijeme nadlijetala ovo područje jer je bio plan da se Donald Trump opet vrati u hotel i da se ceremonija dovrši, no od toga je odustao", dodaje.

Sada se ne zna hoće li britanski kralj Chales doći u posjet sutra. Inače, trebao je odsjesti u istom hotelu gdje se dogodila pucnjava.