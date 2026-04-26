Prizori koji su obišli svijet! Oko njih skoro 'lete metci', a oni 'laganini': Pogledajte što su radili

Glamuroznu večeru novinara koji prate rad Bijele kuće prekinula je pucnjava napadača naoružanog do zuba! U Washingtonu, u hotelu Hilton bio je i politički vrh SAD-a, na čelu s predsjednikom Trumpom i prvom damom Melanijom, koji su odmah evakuirani!

Američki pravosudni dužnosnici tvrde da su meta napada bili Trump i njegovi suradnici.

A bilo je onih koje pucnjava uopće nije uznemirila. Društvenim mrežama širi se snimka nastala tijekom Večere dopisnika Bijele kuće u hotelu koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda i izazvala burne reakcije korisnika.

Video, koji je nastao tijekom prijenosa uživo, prikazuje trenutak kada su se u dvorani začuli pucnjevi. Dok dio uzvanika panično traži zaklon i slijedi upute osiguranja, jedan muškarac ostaje sjediti za stolom i nastavlja jesti kao da se ništa ne događa.

U međuvremenu, pojavila se i druga snimka iz dvorane koja dodatno šokira javnost. Na njoj se vidi kako pojedini gosti, dok traje evakuacija i opća pomutnja, uzimaju boce vina sa stolova i odnose ih sa sobom.

Više pogledajte u videu na vrhu članka.