FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE IH UZNEMIRILO /

Prizori koji su obišli svijet! Oko njih skoro 'lete metci', a oni 'laganini': Pogledajte što su radili

On nastavlja jesti, a ona uzima vino sa stola

26.4.2026.
19:09
Ana Mlinarić
VOYO logo
VOYO logo

Glamuroznu večeru novinara koji prate rad Bijele kuće prekinula je pucnjava napadača naoružanog do zuba! U Washingtonu, u hotelu Hilton bio je i politički vrh SAD-a, na čelu s predsjednikom Trumpom i prvom damom Melanijom, koji su odmah evakuirani!

Američki pravosudni dužnosnici tvrde da su meta napada bili Trump i njegovi suradnici. 

A bilo je onih koje pucnjava uopće nije uznemirila. Društvenim mrežama širi se snimka nastala tijekom Večere dopisnika Bijele kuće u hotelu koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda i izazvala burne reakcije korisnika. 

Video, koji je nastao tijekom prijenosa uživo, prikazuje trenutak kada su se u dvorani začuli pucnjevi. Dok dio uzvanika panično traži zaklon i slijedi upute osiguranja, jedan muškarac ostaje sjediti za stolom i nastavlja jesti kao da se ništa ne događa.

U međuvremenu, pojavila se i druga snimka iz dvorane koja dodatno šokira javnost. Na njoj se vidi kako pojedini gosti, dok traje evakuacija i opća pomutnja, uzimaju boce vina sa stolova i odnose ih sa sobom.

Više pogledajte u videu na vrhu članka. 

PucnjavaWashingtonDonald TrumpPucnjavaKrađaHrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike