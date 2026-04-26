Drama u Washingtonu, muškarac pucao sačmaricom: Zna se tko su bile mete?

Muškarac pucao sačmaricom tijekom održavanja Večere dopisnika Bijele kuće

Trumpa su evakuirali na sigurno

Pucnjava se dogodila ispred plesne dvorane hotela Washington Hilton

Donalda i Melaniju Trump s pozornice su odveli agenti tajne službe

Uhitili su muškarca, bio je naoružan

Pratite tijek događaja uživo:

Otkrivene mete?

8.00 - Dužnosnici nisu objavili informacije o mogućem motivu osumnjičenika, ali dva izvora rekla su za CBS News da je nakon uhićenja rekao policiji da želi pucati na dužnosnike Trumpove administracije, objavio je CBS.

Na društvenim mrežama objavljeni trenuci panike koja je nastala nakon što se čula pucnjava. Osiguranje potpredsjednika JD Vancea odvuklo ga je od stola za kojim je sjedio. Žena koja je sjedila pored njega sakrila se pod stolom. Potpredsjednika JD Vancea odvukli su čak ranije od Donalda Trumpa koji je čak pao na trenutak.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Što znamo o napadaču?

7.50 - Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u subotu navečer radio je kao učitelj i programer videoigara iz Južne Kalifornije, prema javnim podacima, objavio je CNN.

Colea Tomasa Allena (31), koji živi u predgrađu Los Angelesa, Torranceu, policija je identificirala kao naoružanog muškarca, rekla su za CNN dva izvora upoznata sa slučajem.

LinkedIn profil koji odgovara njegovom imenu i fotografiji opisao ga je kao honorarnog nastavnika u C2 Education, tvrtki za pripremu testova i podučavanje. C2 je proglasio Allena "učiteljem mjeseca" tvrtke u prosincu 2024., prema objavama tvrtke na društvenim mrežama. Nitko se nije javio na telefonski broj C2 kasno u subotu navečer. Više pročitajte OVDJE.

7.13 - Osumnjičenik zapucnjavu bit će optužen za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela i napada na saveznog službenika opasnim oružjem, rekla je američka državna odvjetnica za Distrikt Columbia Jeanine Pirro. Vlasti su identificirale osumnjičenika kao 31-godišnjeg muškarca iz Kalifornije, rekli su službenici za provedbu zakona za CNN.

CNN-ov Wolf Blitzer bio je ispred plesne dvorane u hotelu Washington Hilton kada je vidio naoružanog muškarca kako otvara vatru samo nekoliko metara dalje. Bio je među desecima prisutnih koji su se sklonili dok su nailazili policajci. Agent američke tajne službe upucan je u zaštitnoj opremi i hospitaliziran, objavio je CNN.

Objavljene snime trenutka napada

7.10 - Objavljene su snimke nadzorne kamere koja navodno prikazuje trenutak kada osumnjičenik u pucnjavi protrči pored osiguranja u hotelu Washington.

Prikazuje zaštitarsko osoblje kako čeka u ulaznom prostoru blizu glavne plesne dvorane hotela prije nego što se vidi muškarac kako trči pored njih.

Napadač naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima

7.08 - Policija je izjavila da je osumnjičenik koji je upao u hotel Washington Hilton bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa.

Identificiran je kao muškarac u ranim tridesetima iz Kalifornije, rekla su dva policijska službenika za NBC.

Osumnjičenik je razmijenio hice s policajcem koji je pogođen, ali policajac nije ozlijeđen jer je nosio pancirni prsluk, rekao je Jeffrey Carroll, privremeni načelnik policije Washingtona.

"Srušen je na tlo" i stavljen mu lisice od strane policije prije nego što je uhićen, dodao je Carroll.

Službenici vjeruju da je osumnjičenik djelovao sam, ali njegov motiv nije jasan.

Pucnjava tijekom održavanja večere

7.00 - Američkog predsjednika Donalda Trumpa hitno su prevezli s Večere dopisnika Bijele kuće na sigurno nakon što su se zaačuli pucnji.

Američki predsjednik i prva dama Melania Trump činilo se da razgovaraju u washingtonskom Hiltonu kada ih je prekinula buka oko 20.30 sati po američkom vremenu.

Napadača, koji je navodno otvorio vatru blizu ulaza u plesnu dvoranu, brzo su uhitile policijske snage, objavio je Sky News.

Pritvoreni muškarac - čiju je sliku Trump podijelio na internetu - je muškarac u tridesetima iz Kalifornije, rekla su dva policijska službenika za NBC. Smatra se da je bio gost hotela.

Napadač je imao sačmaricu, pištolj i više noževa, rekla je policija. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump.

Trump je napadača nazvao "usamljenim vukom i luđakom" dok se vraćao u Bijelu kuću kako bi održao konferenciju za novinare ubrzo nakon incidenta.

Trump je rekao da je isprva mislio da je pucnjava padajući pladanj. Njegova supruga Melania mu je potom rekla da je zvučalo kao "neugodan" zvuk.

Osumnjičenik će u ponedjeljak biti izveden pred savezni sud.