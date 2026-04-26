Pogledajte slike kaosa u noći u Bijeloj kući: Posezali se pištolji, evakuirani Trump i Melanija

Predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju Trump osiguranje je izvelo s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što je muškarac pucao.

Muškarac je pucao na osiguranje, metak je pogodio tajnog agenta. Oko dva sata nakon napada, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju". Osumnjičenik, kojeg je Trump opisao kao "bolesnu osobu", uhićen je. Pogledajte u galeriji trenutke kaosa nakon pucnjave.