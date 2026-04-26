Pogledajte što je uhvatila kamera: Melanija u šoku, izgovorila je jedno pitanje

U trenutku pucnjave na svečanoj večeri u Washingtonu kamera je zabilježila reakciju američke prve dame Melanije Trump. Na snimci se vidi kako prva dama šokirano promatra situaciju dok oko nje nastaje veliki metež. Njen suprug u tom trenutku ne prepoznaje što se događa.

Čitajući s usana poprilično se lako da razaznati da je u trenutku pucnja Melania izustila 'What's happening' (Što se događa).

Ubrzo potom, sigurnosne službe reagirale su i hitno je, zajedno s predsjednikom Donaldom Trumpom, izvele na sigurno.

Podsjetimo, u subotu se tradicionalna godišnja gala večer s novinarima pretvorila u kaos kada je naoružani muškarac pokušao provaliti unutra.

"Na pod! Na pod!", uzviknuli su iz osiguranja. Stotine novinara, članova kabineta, diplomata i istaknutih osoba iz washingtonske elite, koji su samo nekoliko trenutaka prije ugodno čavrljali uz jelo i piće, odjednom su čučnuli ili polijegali na pod.

‼️Video captures loud noises that sounded like gunshots at the White House Correspondents' Dinner. Shortly after, President Trump and the First Lady, along with other White House officials, were evacuated. Heavily armed Secret Service agents entered the venue and quickly escorted… — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) April 26, 2026

Kaos u Hiltonu

Ispred goleme plesne dvorane washingtonskog hotela Hilton začula se jaka buka. Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao, ostao je ravnodušan, prenosi AFP.

Pripadnici Tajne službe, agencije odgovorne za zaštitu najviših dužnosnika hitro su se popeli s oružjem u rukama na pozornicu ispod velikog transparenta na kojem je pisalo "Udruga dopisnika Bijele kuće" nakon pucnjave da bi izveli najviše dužnosnike na sigurno.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

