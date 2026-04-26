Novinar opisao noć užasa: 'Pomislio sam - to je onaj tihi zvuk poluautomatskog oružja'

Glavni dopisnik BBC-a za Sjevernu Ameriku u hotelu Washington Hilton Gary O'Donoghue opisao je što se to dogodilo u večeri kaosa kad je muškarac ispalio hitac iz sačmarice prema pripadniku Tajnog osiguranja dok se održavala Večera dopisnika Bijele kuće s predsjednikom Donaldom Trumpom i prvom damom Melaniom Trump.

"Upravo sam spustio nož i vilicu i gotovo nisam primijetio tutnjavu koja je dolazila negdje ispred mene iz smjera glavnog ulaza u plesnu dvoranu hotela Washington Hilton. Za trenutak sam pomislio - to je onaj tihi zvuk koji proizvodi poluautomatsko oružje", opisao je.

Naveo je da on, kao netko tko je slijep, fokusiran na zvukove i da je čuo lomljenje stakla.

"Tada sam osjetio kako je glava mog kolege Daniela, s kojim sam upravo razgovarao, prošla pored mene i shvatio sam da se baca na pod. Pa sam ga slijedio. Bio sam na koljenima, pod stolnjakom, gotovo siguran da sam evo me, još jedna subotnja večer, još jedan predsjednički događaj i usred još jedne pucnjave", ispričao je.

Naveo je da je bio i u Butleru u Pennsylvaniji u srpnju 2024. kada je predsjednik bio na korak od toga da izgubi život. Rekao je da su tada trenuci bili ispunjeni vrištanjem, a da su ljudi trčali.

"Ovaj put je bilo drugačije jer smo se za nekoliko sekundi našli ispod stola. Drugi kolega mi je rekao kako je, dok su odjeknuli pucnji, vidio desetke ljudi kako iz hodnika vani trče u plesnu dvoranu. Pet ili deset minuta koliko smo ostali pod stolom, svi smo čekali hoće li naoružani napadač utrčati u sobu i početi pucati na dvije i pol tisuće ljudi prisutnih na ovoj večeri", naveo je.

Kolegica mu je ispričala kako je vidjela Tajnu službu na pozornici iza nnjih kako tjeraju predsjednika Trumpa, prvu damu Melaniju Trump i potpredsjednika J. D. Vancea. Drugi agenti stajali su u kacigama i pancirnim prslucima, s oružjem uperenim u gomilu, tražeći ima li još prijetnji.

Sačmarica napad Bijela kuća

"Neposredno prije večere, vidio sam ministra zdravstva RFK Jr. u maloj sobi pored plesne dvorane. Pitao sam ga veseli li se događaju, a on mi je rekao da je gladan i da želi što prije nastaviti. Sjedio je za stolom nedaleko iza mene. I otprilike 30 metara iza nas, prema glavnim vratima, direktor FBI-a Kash Patel bio je na podu s ostalima – štiteći svoju djevojku – dok je agent Tajne službe trčao preko plesne dvorane u pomoć. Odmah vam se u mislima nađu što, zašto i - u ovom slučaju - posebno kako. Kako se naoružani napadač mogao ponovno približiti predsjedniku?", upitao je.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Tvrdi i da osiguranje na samom mjestu događaja nije bilo osobito jako, da je čovjek na vratima s oko dva metra pregledao njegove identifikacijske dokumente, a agenta koji ga je pretresao nije zanimao zvučni signal koje je izazivao sadržaj njegova džepa na jakni.

"Nisu me zamolili da izvadim svoje stvari. Ukratko, osiguranje se činilo kao uobičajena večera dopisnika Bijele kuće - bez prisutnosti aktualnog predsjednika", tvrdi ovaj novinar.

