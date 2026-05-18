Kaos na oproštaju Vahe: Halilhodžić ostao sam pred maskiranim navijačima pa poslje poručio jedno

Vahid Halilhodžić doživio je dramatične i emotivne trenutke u svojoj posljednjoj utakmici na klupi Nantesa, u susretu koji je obilježen ozbiljnim incidentima na stadionu i prekidom dvoboja. Bosanskohercegovački trener bio je u središtu događaja koji su zasjenili samu utakmicu i njegov oproštaj od trenerske karijere u francuskom klubu.

Prije početka susreta navijači Nantesa, skupina Brigade Loire, ušli su na stadion i dočekali igrače zvižducima. Ipak, na kraju zagrijavanja uslijedio je emotivan trenutak, igrači i stručni stožer priredili su Halilhodžiću špalir u znak poštovanja. Na centru terena dočekali su ga sin i dvoje unučadi, a ispraćen je ovacijama cijelog stadiona, uz skandiranje s tribina.

Međutim, situacija je eskalirala u 22. minuti kada su pojedini navijači provalili na teren i krenuli prema igračima. Sutkinja Stéphanie Frappart odmah je prekinula utakmicu i poslala igrače u svlačionice, dok je Halilhodžić ostao na travnjaku. Tada je došlo do napetog i emotivnog obračuna s dijelom navijača, a francuski mediji navode kako je trener pokušao smiriti situaciju prije nego što je sve potpuno izmaknulo kontroli.

Kamere su zabilježile potresne scene, Halilhodžić je bio vidno slomljen, a kasnije je u suzama dočekao i službeni prekid utakmice u svlačionici. Francuski mediji opisali su ga kao duboko potresenog i emotivno iscrpljenog nakon kaotičnih scena koje su obilježile kraj jedne ere.

Shocking scenes at La Beaujoire, where ultras, furious at their club’s relegation, stormed the pitch, forcing the match between Nantes and Toulouse to be abandoned. Vahid Halilhodžić, 74, stood his ground in the face of hooded men. What an image.pic.twitter.com/gpmqBsRXPH — Léo Aschi (@_LeoAschi_) May 17, 2026

Na konferenciji za medije legendarni trener govorio je vrlo emotivno o svemu što se dogodilo.

„Što reći nakon ovoga“, započeo je, nakon duže stanke.

Dodao je kako je situacija bila iznimno ozbiljna te da posljedice nadilaze sport.

„Iz sportskog kuta, klub je ispao u drugu ligu, a ova dramatična situacija sve čini još gorim. Bit će sankcija. Tužno je to“, rekao je Halilhodžić.

Potvrdio je i da je pokušao reagirati na terenu u trenutku incidenta.

„Krenuo sam prema maskiranim navijačima. Pokušao sam ih zaustaviti, ali zaštitari su mi rekli da ne smijem. Razumijem frustraciju, ali ovo nije ispravno. Klub to ne zaslužuje“, poručio je.

Halilhodžić je istaknuo kako su odnosi između navijača i uprave kluba već duže vrijeme narušeni, ali da to ne može biti opravdanje za nasilje.

„Postoji animozitet prema vodstvu kluba, ali treba razlikovati upravu i klub. Nantes nije samo predsjednik ili vlasnik. Svi smo dio tog kluba. U više od 40 godina karijere nikada nisam doživio nešto slično. I to u svojoj posljednjoj utakmici. To će ostati sa mnom zauvijek“, rekao je.

Osvrnuo se i na atmosferu u svlačionici te odnos s igračima.

„Zahvalio sam igračima i stožeru. Bili su koncentrirani i borbeni u većini utakmica. Moglo je završiti drukčije, ali teško je sada o tome govoriti“, dodao je.

Na kraju je poslao poruku navijačima, istaknuvši kako ranije nije bilo većih problema te da su igrači imali njihovu podršku u većem dijelu sezone.