Vaha se slomio: 'Gotovo je, sve je protiv nas. Možda sam proklet...'

Legendarni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić pred ispadanjem je iz elitnog razreda francuskog nogometa s Nantesom.

Halilhodžić je preuzeo Nantes u ožujku ove godine s ciljem da momčad spasi od ispadanja, a sada je sve jasnije da u tome neće uspjeti.

Njegova momčad poražena je u posljednjem kolu Ligue 1 na gostovanju u Parizu od PSG-a 3:0, a nakon utakmice Vaha je dao izjavu iz koje je bilo očito da je izgubio svaku nadu.

"Poslije ove utakmice, vjerojatno je sve gotovo. Zaista mi je žao i tužan sam zbog Nantesa", rekao je i dodao:

"Nikad u karijeri nisam vidio ništa slično. Imam osjećaj da je sve protiv nas. Otkad sam došao, sve je protiv nas. Možda sam proklet. Stvarno sam tužan. Bolno je vidjeti Nantes u ovakvoj situaciji. Da sam došao mjesec dana ranije, možda bi puno toga bilo drugačije."

Do kraja sezone Nantes ima još četiri utakmice. Trenutačno je predzadnja momčad na tablici s 20 bodova. Na 16. mjestu, koje vodi u doigravanje za ostanak u prvoligaškom društvu, je Auxerre s 25 bodova, a prva iznad zone ispadanja je Nica s 29 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kek pucao iz Maksanovog kornera: 'Tih deset bodova između Dinama i Hajduka je objektivna razlika'