Pitali smo legendu Bijelih hoće li hajdukovci navijati za Dinamo? 'Ja bih, ali neka pobijedi nogomet'

Nakon što je Dinamo u posljednjem kolu SHNL-a pobijedio Istru na njenom terenu 2:0 i stigao na milimetar do potvrde naslova prvaka, čuli smo se sa Zoranom Vulićem, legendarnim igračem i trenerom Hajduka, koji je u trenerskoj karijeri sjedio na klupi Puljana.

Dinamo je pobjedom u Puli praktički stavio jednu ruku na titulu koju može i matematički osigurati u nedjelju kada igra na Maksimiru protiv Varaždina.

Do titule Dinamo je stigao ponajviše zahvaljujući dominantnim nastupima u drugom dijelu sezone, kada su sjajnom serijom pobjeda ostavili konkurenciju daleko iza sebe i sada, pet kola prije kraja prvenstva, na vru tablice imaju čak 13 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

"Dinamo je zaslužio. Iako na početku nije to izgledao baš tako, imao je Dinamo nekakve kikseve protiv Vukovara, Gorice i Lokomotive, ali što mu se prijašnjih godina nije događalo, ali moramo reći da je imao Europu, da je imao skoro cijelu novu momčad i trebalo je vremena da se sve uigra. Kad se to posložilo, Dinamo je na kraju zbilja igrao najbolji nogomet i zasluženo, bez obzira na to što još nije matematika, će osvojiti prvenstvo", rekao nam je Vulić na početku.

Ključnim se za ovakav ishod pokazala i vjera kluba, pogotovo predsjednik Zvonimira Bobana, u trenera Marija Kovačevića, koji se ne tako davno nalazio na žestokom udaru kritika. No, klub je vjerovao u njega, dao mu vremena i od Dinama je tvorio stroj koji melje sve pred sobom.

"Ako mi je zbog nekoga drago, onda mi je drago zbog Kovačevića jer je momak prošao tolike te stvari u životu da mu treba skinuti kapu do poda. Jako mi je drago baš zbog njega. Mislim da sezona nije bila, to smo svi i vidjeli da nije počela onako kako bi Dinamo trebao početi sezonu, ali to je normalno. To je slijed događaja jer je na ljeto Dinamo praktički prodao svoje zvijezde. U početku se osjetilo, dok se na kraju sve posložilo onako kako je 'Kova' htio. Uz Bobana on ima najveće zasluge što je Dinamu tu gdje je", jasan je bio Vulić.

Potom je na red stigao razgovor o Hajduku, koji je ove sezone opet razočarao svoje navijače.

"Hajduk je pogriješio što nije iskoristio Dinamov slab ulazak u prvenstvo. Tu je Hajduk je imao najveću šansu. Dok se Dinamo slagao, preslagivao, imao dobre i loše utakmice to se isto dogodilo Hajduku. Jedina dobra stvar u Hajduku je što su se dogodili ti mladi igrači za mene. To je jedina dobra stvar, jer ako ispadnemo u Europi u prvom kolu, ispadne se u Kupu i ispadnete šest kola prije kraja prvenstva, ne možemo zvati sezonu uspješnom. Ne bi bilo normalno da je zovemo uspješnom. Znači, to se tiče Hajduka kakvog ga ja volim i kakvog ga ja želim."

"Ako ćemo gledati Hajduka prosječnoga, onda je sezona uspješna. Za mene, moram biti iskren i pošten, sezona nije uspješna jer Hajduk da je igra do zadnjeg kola, kao što je bilo s Gattusom, za prvaka onda bi mogli malo progledati. Ali kad ovako rano ispadneš u Kupu i u prvenstvu, a neću pričati o Europi, mislim da ne smijemo zatvarati oči i ne smijemo reći da je sezona dobra kad nije", iskreno je rekao naš sugovornik.

Navijači Hajduka su sada u jako nezahvalnoj situaciji. U finalu Kupa igraju Dinamo i Rijeka i pristalice Bijelih morat će se nadati pobjedi zagrebačke momčadi jer bi ona donijela Hajduku plasman u pretkolo Europske lige, pa ne bi išli u Konferencijsku ligu koju donosi drugo mjesto u prvenstvu.

"Mislim da oni neće navijati za Dinamo, ali će voljeti da Dinamo pobijedi. No, ne vjerujem da će navijati za Dinamo, ali ja bih navijao za Dinamo, da se mene pita odmah da vam kažem. Hajduku Dinamo može puno pomoći jer je ipak velika razlika između Europske i Konferencijske lige. Prema tome, što se tiče Dinama i Rijeke, neka pobijedi nogomet, neka pobijedi bolji, a hajdukovci će normalno biti na strani na strani Dinama, ali moramo uvijek navijati za nogomet", zaključio je.

