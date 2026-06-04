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Obitelj zavijena u crno: Danas je posljednji ispraćaj Sejde Bešlić

Obitelj zavijena u crno: Danas je posljednji ispraćaj Sejde Bešlić
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Foto: STR-9998/Pixsell

Ljubav Halida i njegove Sejde trajala je gotovo 50 godina, a u svakom trenutku jedno drugom su bili najveća podrška

4.6.2026.
13:38
Hot.hr
STR-9998/Pixsell
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Sedam mjeseci nakon što je regiju potresla vijest o smrti jednog od najvoljenijih glazbenika na ovim prostorima, Halida Bešlića, stigla je još jedna tužna vijest. Njegova dugogodišnja supruga Sejda Bešlić, koja je godinama bila njegova najveća podrška, preminula je prije tri dna nakon teške i duge bolesti. 

Danas će se, kako je najavljeno, održati tihi ispraćaj za obitelj i prijatelje, piše Kurir. 

Obitelj zavijena u crno: Danas je posljednji ispraćaj Sejde Bešlić
Foto: Almir Panjeta/HALOPIX

Podsjećamo, koliko je njezino zdravstveno stanje bilo narušeno, svjedoči i činjenica da nije prisustovala Halidovom posljednjem ispraćaju. 

Posebno emotivna je i njezina rečenica koju je navodno rekla kada je doznala da joj je suprug preminuo. "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", rekla je tada, prema pisanju srpskog Blica.

Obitelj zavijena u crno: Danas je posljednji ispraćaj Sejde Bešlić
Foto: Almir Panjeta/HALOPIX

U siječnju ove godine u javnost je procurila i informacija kako Sejda odlazi na liječenje u Njemačku: "Sejda ide na zračenja, situacija je ozbiljna, što da vam kažem. Saznala sam da je Dino vodi u Njemačku, gdje se liječi u bolnici. Nešto informacija doznala sam i iz medija. To su divni ljudi", ispričala je tada susjeda za Kurir. 

Ljubav Halida i njegove Sejde trajala je gotovo 50 godina, a u svakom trenutku jedno drugom su bili najveća podrška. Sasvim simbolično, manje od mjesec dana prije Halidove smrti, objavljena je romantična posveta njihovoj ljubavi, pjesma "Sejda".

Sejda BešlićIspraćajHalid Bešlić
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