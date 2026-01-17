Dino Bešlić podijelio rijetku fotografiju s ocem Halidom: Pjesmom prizvao prošla vremena

Dino Bešlić podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu uspomenu na svog pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića. Na fotografiji koju je podijelio vidi se opušteni i intimni trenutak oca i sina, snimljen u prirodnom okruženju, daleko od reflektora i pozornica. Ova rijetka zajednička slika mnoge je podsjetila na ljubav i bliskost koju su dijelili.

Foto: @beslicdinopravi Instagram

U pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma "Oj, zefire", što cijelu objavu čini dodatno emotivnom. Pjesma govori o ljubavi, tugovanju i nostalgiji. Zefir (blagi povjetarac) postaje simbol nečega što donosi sjećanja na prošla vremena.

Teška bolest i iznenadni odlazak

Podsjećamo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, istaknuvši da je, unatoč spoznaji o ozbiljnim zdravstvenim problemima, njegov odlazak za sve bio šok.

Posljednje tjedne života proveo je u bolnici u Sarajevu zbog problema s jetrom. Uz njega je, u susjednoj sobi, boravila njegova supruga Sejda Bešlić, koja zbog zdravstvenog stanja nije mogla prisustvovati komemoraciji i dženazi.

