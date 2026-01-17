Dino Bešlić podijelio rijetku fotografiju s ocem Halidom: Pjesmom prizvao prošla vremena
Dino Bešlić podijelio je sa svojim pratiteljima dirljivu uspomenu na svog pokojnog oca Halida
Dino Bešlić podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu uspomenu na svog pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića. Na fotografiji koju je podijelio vidi se opušteni i intimni trenutak oca i sina, snimljen u prirodnom okruženju, daleko od reflektora i pozornica. Ova rijetka zajednička slika mnoge je podsjetila na ljubav i bliskost koju su dijelili.
U pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma "Oj, zefire", što cijelu objavu čini dodatno emotivnom. Pjesma govori o ljubavi, tugovanju i nostalgiji. Zefir (blagi povjetarac) postaje simbol nečega što donosi sjećanja na prošla vremena.
Teška bolest i iznenadni odlazak
Podsjećamo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, istaknuvši da je, unatoč spoznaji o ozbiljnim zdravstvenim problemima, njegov odlazak za sve bio šok.
Posljednje tjedne života proveo je u bolnici u Sarajevu zbog problema s jetrom. Uz njega je, u susjednoj sobi, boravila njegova supruga Sejda Bešlić, koja zbog zdravstvenog stanja nije mogla prisustvovati komemoraciji i dženazi.
POGLEDAJTE VIDEO: U Arenu stiže adrenalinski spektakl: 'Ispalit će me iz topa i letjet ću oko 30 metara'