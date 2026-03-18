Ćipe pozvao motocikliste da promijene gume: 'Da ne bismo o vama čitali u crnoj kronici'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić rekao je u srijedu da do kraja ove godine očekuje donošenje zakonskih rješenja koja će smanjiti broj poginulih u prometu, kao što su uklanjanje kamiona sa županijskih cesta te davanje prednosti motociklistima u kolonama.

''Očekujem da će se ove godine donijeti zakonska rješenja koja će probati smanjiti broj poginulih u prometu. Pozivam sve sudionike prometa, proljetno je vrijeme i motociklisti su izašli na cestu, da obrate pozornost na njih kako se ne bi događale prometne nesreće. A bajkere pozivam da ne izlaze sa starim gumama od prošle godine kako ne bi o njima čitali u crnoj kronici'', rekao je Mlinarić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

U prošloj je godini broj poginulih u prometu bio deset posto veći nego u 2024. godini, upozorio je Mlinarić. Ponovio je rješenja koja su predložena na tematskoj sjednici saborskog Odbora za promet održane u prosincu prošle godine, a uključuju uklanjanje kamiona sa županijskih cesta, regulaciju signalizacije na autocestama koja će naznačiti kada kamioni smiju, a kada ne smiju pretjecati te davanje prednosti motociklistima u redovima za naplatne kućice, trajektne luke i granične prijelaze.

'Motociklisti najugroženiji'

''Motociklisti su najugroženija skupina na cestama. To su ljudi koji voze u jaknama i kacigama i na plus 40 stoje u koloni. Mnogima od njih zna pozliti'', napomenuo je.

No, DP-ov zastupnik dio odgovornosti za prometne nesreće sa smrtnim ishodima vidi i u medijima, jer nisu izvještavali s tematske sjednice odbora čiji je predsjednik. Kazao je da su svi mediji tog dana bili na okruglom stolu ''Ustaštvo nema ali'' koji su organizirale zastupnice Dalija Orešković i Anka Mrak Taritaš.

''Medijima je to tema, a tema poginulih u prometu nije. Tri dana poslije tog odbora, dva su mlada života su izgubljena kod Kutine. Zapitajmo se svi, da je netko prenio ovo, rekao koliko je poginulih u prometu, da ste prikazali slike prometnih nesreća, bili ta dva života bila izgubljena ili ne ? Ponavljam, još jednom, od ustaša 2025. nitko nije poginuo'', rekao je.

Mlinarić je dodao da je prijedloge sa tematske sjednice uputio Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture i Ministarstvu unutarnjih poslova.

