FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
prirodne nelagode /

Problemi za Rijeku uoči putovanja za Francusku: Momčad prisilno mijenjala plan puta

Problemi za Rijeku uoči putovanja za Francusku: Momčad prisilno mijenjala plan puta
×
Foto: Screenshot: Flightradar24

Momčad Victora Sancheza stoga je morala pronaći alternativu i na kraju poletjela iz Zagreba.

18.3.2026.
12:58
Sportski.net
Screenshot: Flightradar24
VOYO logo
VOYO logo

Rijeka se uoči uzvratne utakmice osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga susrela s neočekivanim problemima u putovanju. Prema informacijama Novog lista, zbog obilnog snijega koji je zahvatio Kvarner i zaleđe te jakih udara bure, planirani polazak s Krka nije bio izvediv.

Momčad Victora Sancheza stoga je morala pronaći alternativu i na kraju poletjela iz Zagreba.

Umjesto iz svoje tradicionalne zračne luke, jak vjetar, koji u mirnijim uvjetima doseže stupanj šest prema Beaufortovoj ljestvici, a može doseći i do dvanaest, učinio je polijetanje s Krka nemogućim.

Unatoč izazovima, Rijeka je u podne iz Zagreba poletjela prema Francuskoj, a očekivani dolazak u Strasbourg predviđa se oko 13:17.

RijekaStrasbourgKonferencijska LigaLetenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike