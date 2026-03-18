Problemi za Rijeku uoči putovanja za Francusku: Momčad prisilno mijenjala plan puta

Rijeka se uoči uzvratne utakmice osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga susrela s neočekivanim problemima u putovanju. Prema informacijama Novog lista, zbog obilnog snijega koji je zahvatio Kvarner i zaleđe te jakih udara bure, planirani polazak s Krka nije bio izvediv.

Momčad Victora Sancheza stoga je morala pronaći alternativu i na kraju poletjela iz Zagreba.

Umjesto iz svoje tradicionalne zračne luke, jak vjetar, koji u mirnijim uvjetima doseže stupanj šest prema Beaufortovoj ljestvici, a može doseći i do dvanaest, učinio je polijetanje s Krka nemogućim.

Unatoč izazovima, Rijeka je u podne iz Zagreba poletjela prema Francuskoj, a očekivani dolazak u Strasbourg predviđa se oko 13:17.

