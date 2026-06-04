Držao ga dok su ga mlatili, a onda je uslijedio još veći kaos: Četvorica završila u pritvoru

Zagrebačka policija je privela četvoricu muškaraca nakon tučnjave koja se u ponedjeljak poslijepodne dogodila na parkiralištu trgovine na Radničkoj cesti u Zagrebu.

Sve je počelo sastankom 41-godišnjaka i njegovog 21-godišnjeg člana obitelji koji su pokušali riješiti ranije nesuglasice. No, situacija je brzo eskalirala. Policija sumnja da je 41-godišnjak mladiću prijetio smrću - prvo verbalno, a zatim zamahivanjem metalnog predmeta, zbog čega se 21-godišnjak uplašio za svoj život. Daljnji sukob spriječio je 24-godišnji član obitelji oštećenoga koji je u međuvremenu stigao na mjesto događaja.

U sukob su se ubrzo uključili 19-godišnjak i maloljetnik koji su, prema sumnjama policije, fizički napali 21-godišnjaka. Dok ga je 41-godišnjak držao, dvojica mladića udarala su ga po glavi i tijelu.

Nakon toga je 24-godišnjak sjeo u svoj Peugeot sisačkih registracija, te se zaletio u Ford zagrebačkig registracija, u kojem su se nalazili 19-godišnjak i 37-godišnjakinja te tako ugrozio njihove živote.

Po završetku istrage protiv svih osumnjičenih podnesene su kaznene prijave. Dvojica muškaraca (41 i 19) te maloljetnik prijavljeni su za nasilničko ponašanje, dok je 41-godišnjak prijavljen i za kazneno djelo prijetnje. Protiv 24-godišnjaka je podnesena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Svi su osumnjičenici predani pritvorskom nadzorniku.