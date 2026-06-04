FIFA u problemu: Zbog ovoga bi utakmice na SP-u mogle trajati i po više od 4 sata

Svjetsko prvenstvo 2026. udaljeno je samo tjedan dana. Puno je bojazni oko raznoraznih stvari. Najviše je reprezentacije i utakmica do sada, politička situacija napeta je i u SAD-u i u Meksiku, navijači nisu zadovoljni cijenama, i tako dalje i tako bliže.

Tu su naravno i vremenski uvjeti. Puno toga će ovisiti o velikim vrućinama. Neki su stadioni zatvoreni i klimatizirani, neki nisu. FIFA je uvela obavezni cooling break u oba poluvremena, a veći problem od vrućina mogle bi biti oluje ili samo najave oluja i nevremena.

Naime, utakmice Svjetskog prvenstva mogle bi se suočiti s duljim odgodama ako ih prekinu teški vremenski uvjeti jer FIFA u svojim propisima nema graničnu vrijednost za prekid utakmice. Prema američkom protokolu za grmljavinu, utakmica koja se održava na stadionu mora se odmah prekinuti ako se u radijusu od osam milja (13 kilometara) od mjesta održavanja otkrije munja ili električni izboj.

Mogli bi gledati utakmice od 4-5 sati

To smo imali prilike vidjeti na Svjetskom klupskom prvenstvu prošloga ljeta. Kada se taj protokol aktivira, sudac šalje momčadi u svlačionice, a publika se evakuira u sigurne zone izvan stadiona. Nakon što se udar groma otkrije unutar osam milja, počinje odbrojavanje od 30 minuta.

A ako ovo vrijeme prođe bez daljnjih udara groma, utakmica se može nastaviti. Međutim, ako tijekom tog 30-minutnog razdoblja dođe do još jednog udara groma, sat se resetira na nulu i nastavit će se resetirati sve dok ne prođe 30 minuta bez detektiranog udara.

Kako FIFA nije odgovorna za američki protokol za grmljavinsko nevrijeme, niti ga može poništiti, ovo bi moglo dovesti do odgađanja utakmica Svjetskog prvenstva satima. To bi moglo donijeti i probleme s rasporedom. FIFA nema regulacije o tome koliko utakmica maksimalno može biti odgođena i koliko puta prekinuta.

Na spomenutom Svjetskom klupskom prvenstvu, utakmica Chelseaja i Benfice u osmini finala bila je prekinuta na dva sata, a utakmica je trajala ukupno 4 sata i 38 minuta. Enzo Maresca, tadašnji glavni trener Chelseaja, opisao je situaciju kao "sprdnju".