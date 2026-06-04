Izraelac provocirao Tiranu: Reagirao igrač Dinama, nastao je kaos

Albanija i Izrael odigrali su u srijedu navečer u Tirani prijateljsku utakmicu. Izrael je slavio 1:0, a upravo nakon tog pogotka je nastala scena koja je obilježila utakmicu.

U 73. minuti Oscar Gloukh je zabio jedini gol na utakmici, a onda je malo pretjerao sa slavljem, posebice za prijateljsku utakmicu. Stavio je prst na usta kako bi pokazao da utišava albanske navijale te je pokazivao na grb Izraela na dresu. Ta se proslava nije svidjela igračima Albanije.

Na Gloukha su nasrnuli Elseid Hysaj kao i igrač Dinama Arber Hoxha. Došlo je do naguravanja u kojem su sudjelovali nogometaši obje ekipe, a nakon nekoliko odguravanja i žutih kartona, situacija se smirila. Situaciju pogledajte OVDJE.

Arber Hoxha igrao je za Albaniju do 88. minute, a u isto vrijeme je ušao i igrač Hajduka Adrion Pajaziti. Podsjetimo, niti Albanija, niti Izrael neće igrati na Svjetskom prvenstvu koje za tjedan dan počinje u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Albanija je izgubila od Poljske u doigravanju dok je Izrael završio treći u svojoj skupini iza Italije i Norveške.