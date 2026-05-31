POSTAO VIŠAK /

Dinamo prodaje reprezentativca za višemilijunski iznos?

Dinamo prodaje reprezentativca za višemilijunski iznos?
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Albanski reprezentativac za Dinamo je odigrao 105 utakmica prilikom čega je 12 puta zabio i 15 puta asistirao

31.5.2026.
18:51
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
Ono o čemu smo pisali uskoro bi trebalo postati službeno, odnosno Mislav Oršić trebao bi potpisati ugovor sa svojim najdražim mu Dinamom.

Iza krilnog napadača sjajna je sezona u kojoj je postigao četiri i namjestio 16 pogodaka u 49 utakmica, uključujući i dva pogotka te dvije asistencije u Ligi prvaka. U svojoj posljednjoj utakmici za Pafos podignuo je i Ciparski kup, čime je zapečatio uspješan boravak na otoku u Sredozemnom moru.

Njegovim povratkom u Zagreb, Dinamo ima i jedan manji kadrovski problem. Naime, Oršić bi bio čak četvrti igrač na lijevom krilu u modroj svlačionici, pa je logično da će netko napustiti momčad. Ako je za vjerovati 24sata, to bi trebao biti Arber Hoxha, koji bi za između četiri i pet milijuna eura trebao prijeći u poljski Widzew Łódź.

Ta se cifra spominjala i ranije, kada je Hoxha također bio povezan s poljskim klubom, no uslijed napete sezone postojala je prijetnja da Widzew neće igrati Ekstraklasu sljedeće sezone.

Kako se momčad iz Łódźa ipak spasila i sezonu završila na 14. mjestu, plan za dovođenje Hoxhe očito je ponovno u pogonu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
