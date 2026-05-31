FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROMANTIKA /

Talijani najavili senzaciju: 'Vraća li se Modrić u Dinamo?'

Talijani najavili senzaciju: 'Vraća li se Modrić u Dinamo?'
×
Foto: Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Luka ima tri opcije

31.5.2026.
12:04
M.G.
Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Budućnost Luke Modrića jako je neizvijesna nakon što Milan, u kojemu je proveo prošlu sezonu, nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka te se pretpostavlja da zbg toga, Modrić neće sljedeće sezone igrati za Rossonere.

Razočaranje

Neuspjeh u borbi za Ligu prvaka i odlazak trenera Massimiliana Allegrija, s kojim je Modrić izgradio sjajan odnos, ključni su faktori koji su ga natjerali na duboko promišljanje o budućnosti. Nakon sezone u kojoj je često nosio cijelu momčad, slike njegova razočaranja obišle su Italiju. Prema pisanju tamošnjih medija, Luka želi donijeti konačnu odluku prije početka Svjetskog prvenstva kako bi se mogao u potpunosti posvetiti reprezentaciji.

Tri opcije

Gazzetta ističe tri moguća scenarija. Prvi, ostanak u Milanu, sada se čini najmanje izglednim. Iako klupska ikona Zlatan Ibrahimović čini sve kako bi ga uvjerio da ostane kao senator i temelj za obnovu momčadi, izostanak elitnog natjecanja teško je nadomjestiti. Drugi scenarij je završetak igračke karijere, ali uz intrigantan nastavak - mogućnost povratka u Real Madrid kao član stručnog stožera Josea Mourinha. Treća opcija, međutim, izaziva najviše emocija.

Kao najprimamljiviji put, talijanski list ističe "romantičan povratak u zagrebački Dinamo". Povratak u klub u kojem je započeo svoj nevjerojatan put prema nogometnim visinama bio bi emotivan i simboličan završetak jedne od najvećih karijera.

"Na stolu je nekoliko mogućnosti. Ostanak u Milanu, što se trenutno čini najmanje izglednim, romantičan povratak u Dinamo Zagreb svojem idolu Zvonimiru Bobanu ili završetak igračke karijere", objavila je Gazzetta.

Luka ModrićMilanDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike