Talijani najavili senzaciju: 'Vraća li se Modrić u Dinamo?'

Budućnost Luke Modrića jako je neizvijesna nakon što Milan, u kojemu je proveo prošlu sezonu, nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka te se pretpostavlja da zbg toga, Modrić neće sljedeće sezone igrati za Rossonere.

Razočaranje

Neuspjeh u borbi za Ligu prvaka i odlazak trenera Massimiliana Allegrija, s kojim je Modrić izgradio sjajan odnos, ključni su faktori koji su ga natjerali na duboko promišljanje o budućnosti. Nakon sezone u kojoj je često nosio cijelu momčad, slike njegova razočaranja obišle su Italiju. Prema pisanju tamošnjih medija, Luka želi donijeti konačnu odluku prije početka Svjetskog prvenstva kako bi se mogao u potpunosti posvetiti reprezentaciji.

Tri opcije

Gazzetta ističe tri moguća scenarija. Prvi, ostanak u Milanu, sada se čini najmanje izglednim. Iako klupska ikona Zlatan Ibrahimović čini sve kako bi ga uvjerio da ostane kao senator i temelj za obnovu momčadi, izostanak elitnog natjecanja teško je nadomjestiti. Drugi scenarij je završetak igračke karijere, ali uz intrigantan nastavak - mogućnost povratka u Real Madrid kao član stručnog stožera Josea Mourinha. Treća opcija, međutim, izaziva najviše emocija.

Kao najprimamljiviji put, talijanski list ističe "romantičan povratak u zagrebački Dinamo". Povratak u klub u kojem je započeo svoj nevjerojatan put prema nogometnim visinama bio bi emotivan i simboličan završetak jedne od najvećih karijera.

"Na stolu je nekoliko mogućnosti. Ostanak u Milanu, što se trenutno čini najmanje izglednim, romantičan povratak u Dinamo Zagreb svojem idolu Zvonimiru Bobanu ili završetak igračke karijere", objavila je Gazzetta.