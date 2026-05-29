Iskusni stoper napustio Dinamo i našao novi klub: Odlazi u susjedstvo

Iskusni francuski branič Kévin Théophile-Catherine oprostio se od Dinama nakon ukupno osam godina u klubu. Sada je na pragu nove destinacije.

Iako je bilo govora da će ga Andy Bara dovesti u Kustošiju gdje se gradi momčad koja želi napasti SHNL, bosanskohercegovački SportSport.ba doznaje kake je Catherine blizu potpisa za sarajevski Željezničar. Od nedavno je sportski direktor Željezničara Marko Marić koji je bio i sportski direktor Dinama i počeo je graditi momčad za sljedeću sezonu.

Francuskom braniču je 36 godina, u listopadu će napuniti 37, ali i dalje je sposoban igrati na visokom nivou. Posljednje sezone u Dinamu odigrao je sedam utakmica, ali ukupno je za Modre upisao čak 223 nastupa, zabio je šest golova i upisao jednako toliko asistencija.

Na Grbavici žele napraviti remont u momčadi kako bi se približili borbi za vrh. Proteklu sezonu završili su na šestom mjestu što nije zadovoljilo navijače kultnog kluba.