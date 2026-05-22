ZADNJE KOLO

Trener Dinama otkrio tko napušta Maksimir, ali gdje bi volio pojačanja

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Utakmicom protiv Lokomotive Dinamo zaključuje uspješnu sezonu, a Theophile i Perić zatvaraju poglavlje u plavom dresu.

22.5.2026.
16:09
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
U petak poslijepodne na Maksimiru održana je konferencija za novinare na kojoj je trener Dinama Mario Kovačević prokomentirao stanje u momčadi uoči kraja sezone.

"Stvarno sam zadovoljan svojim igračima, a pojačanja ovise o odlascima. Iako, treba nam zamjena za Mišića - to tražimo", rekao je trener Dinama, pa otkrio i da se dva igrača opraštaju od Dinama:

"Dino Perić i Kevin Theophile se opraštaju, Zagorac ostaje s nama, vjerojatno će produžiti ugovor. Da ste vidjeli na treningu, on je i dalje 'mačka'", izjavio je Kovačević.

Dinamo u subotu od 18:45 igra utakmicu protiv Lokomotive, a iz Plavog tabora su objavili kako je rasprodan cijeli stadion, uključujući i južnu tribinu.

Stoga se očekuje da će na oproštaju dvojice legendi stadion biti prepun.

Mario KovačevićDinamoHnlKevin Theophile-catherineDino Perić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
