PUMPANJE CIJENE?

Iz Dinama poručuju: 'On je najbolji na svijetu, ne damo ga za manje od 15 milijuna eura'

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Od dolaska u Dinamo Dominguez je za Modre odigrao 41 utakmicu, a stigao je i do U-21 reprezentacije Španjolske

22.5.2026.
9:50
Sportski.net
Polako se u Dinamu počinju pripremati za novu sezonu. Dovode se pojačanja, rješava papirologija oko stadiona, ali radi se i na izlaznim transferima.

Jedan od najzanimljivijih igrača u izlogu svakako je Sergi Dominguez. Mladi španjolski stoper (21) navodno je na meti nekoliko klubova, uključujući PSV, Lazio i Barcelonu, a ako ga uistinu žele, to ih neće doći jeftino.

"Ne damo ga ispod 15 milijuna eura! Možda je i to premalo. Po svim analizama Dominguez je najbolji mladi stoper na svijetu. Ima najviše oduzetih lopti, najviše točnih pasova, agresivnost mu je sjajna. Prema skautskim analizama trenutačno je stvarno najbolji na svijetu. Ne možemo ga prodati ispod te cijene", rekao je izvor iz Maksimira za Sportske novosti.

Dominguez je u Dinamo stigao prošloga ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura uz postotak od idućeg transfera. Od tada je za Modre odigrao 41 utakmicu, a stigao je i do U-21 reprezentacije Španjolske.

Iako je tijekom sezone imao nekoliko pogrešaka, dokazao je da se radi o modernom stoperu s visokom razinom atletskih sposobnosti i dobrim pregledom igre.

DinamoSergi Domínguez
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
