Iz Dinama poručuju: 'On je najbolji na svijetu, ne damo ga za manje od 15 milijuna eura'

Polako se u Dinamu počinju pripremati za novu sezonu. Dovode se pojačanja, rješava papirologija oko stadiona, ali radi se i na izlaznim transferima.

Jedan od najzanimljivijih igrača u izlogu svakako je Sergi Dominguez. Mladi španjolski stoper (21) navodno je na meti nekoliko klubova, uključujući PSV, Lazio i Barcelonu, a ako ga uistinu žele, to ih neće doći jeftino.

"Ne damo ga ispod 15 milijuna eura! Možda je i to premalo. Po svim analizama Dominguez je najbolji mladi stoper na svijetu. Ima najviše oduzetih lopti, najviše točnih pasova, agresivnost mu je sjajna. Prema skautskim analizama trenutačno je stvarno najbolji na svijetu. Ne možemo ga prodati ispod te cijene", rekao je izvor iz Maksimira za Sportske novosti.

Dominguez je u Dinamo stigao prošloga ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura uz postotak od idućeg transfera. Od tada je za Modre odigrao 41 utakmicu, a stigao je i do U-21 reprezentacije Španjolske.

Iako je tijekom sezone imao nekoliko pogrešaka, dokazao je da se radi o modernom stoperu s visokom razinom atletskih sposobnosti i dobrim pregledom igre.