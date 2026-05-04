Dinamo odbio 12 milijuna eura za bitnog igrača?! Postoji dobar razlog

Kao što smo već pisali, Sergi Domínguez će ovog ljeta vjerojatno napustiti Dinamo. Sjajni španjolski stoper, koji je na početku sezone stigao iz Barcelone, brzo se adaptirao i oduševio brojne skaute.

Tako su teren počeli ispitivati Lazio i Barcelona, a PSV je otišao korak dalje i poslao ponudu. Nije to bilo devet milijuna eura kako se prvotno pisalo, već 12 milijuna. Kako navodi Večernji, Dinamo je tu ponudu odbio smatrajući da može dobiti više.

U Dinamu Domíngueza vide kao velikog talenta kojemu cijena može samo rasti, a kao "potvrdu" te teze vide i utakmicu s Goricom, u kojoj je upravo Domínguez poslao loptu Bakraru za pobjedu. Prije toga je španjolski stoper nekoliko puta predriblao igrače domaće momčadi u stilu najboljih veznjaka što potvrđuje njegov talent.

Domínguez je u Dinamo stigao ovog ljeta za 1,2 milijuna eura iz Barcelone, koja je također zadržala pravo na 20 % od idućeg transfera.

