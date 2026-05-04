FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CIJENJENI STOPER /

Dinamo odbio 12 milijuna eura za bitnog igrača?! Postoji dobar razlog

Dinamo odbio 12 milijuna eura za bitnog igrača?! Postoji dobar razlog
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U Dinamu smatraju da njegova cijena može samo rasti, a kao "potvrdu" te teze vide i utakmicu s Goricom

4.5.2026.
10:43
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kao što smo već pisali, Sergi Domínguez će ovog ljeta vjerojatno napustiti Dinamo. Sjajni španjolski stoper, koji je na početku sezone stigao iz Barcelone, brzo se adaptirao i oduševio brojne skaute.

Tako su teren počeli ispitivati Lazio i Barcelona, a PSV je otišao korak dalje i poslao ponudu. Nije to bilo devet milijuna eura kako se prvotno pisalo, već 12 milijuna. Kako navodi Večernji, Dinamo je tu ponudu odbio smatrajući da može dobiti više.

U Dinamu Domíngueza vide kao velikog talenta kojemu cijena može samo rasti, a kao "potvrdu" te teze vide i utakmicu s Goricom, u kojoj je upravo Domínguez poslao loptu Bakraru za pobjedu. Prije toga je španjolski stoper nekoliko puta predriblao igrače domaće momčadi u stilu najboljih veznjaka što potvrđuje njegov talent.

Domínguez je u Dinamo stigao ovog ljeta za 1,2 milijuna eura iz Barcelone, koja je također zadržala pravo na 20 % od idućeg transfera.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka protutnjala Maksimirom! Adu-Adjei kaznio pogrešku obrane Lokomotive

DinamoPsvSergi Domínguez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike