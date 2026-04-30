Dinamovog stopera svi žele, a Modri će itekako profitirati: Situaciju prati i Barcelona

Sergi Dominguez stigao je ljetos iz Barcelone u Dinamo za 1.2 milijuna eura, a već ovoga ljeta mogao bi ga Dinamo prodati za deset puta više od toga.

Talijanski mediji su prošloga tjedna pisali kako je Lazio spreman za usluge španjolskog stopera platiti višemilijunski iznos, a prva bi se ponuda mogla kretati oko 10 milijuna eura. Katalonski Sport piše kako i Barcelona prati stopera koji je prošao njihovu školu nogometa.

Oni pišu kako se Dominguez odlično snašao u Dinamu, pokazao se i u Europskoj ligi te je opet na radaru europskih velikana. I Katalonci su svjesni da Dinamo neće pričati u iznosu manjem od 10 milijuna, a spominju se cifre do 15 milijuna eura. Barcelona je zadržala pravo na 20 posto sljedeće prodaje Domingueza pa bi i oni mogli profitirati na Domínguezovoj prodaji.

"U slučaju Sergija Domíngueza, možemo reći da je njegov potez očito bio ispravan. Odabir za Dinamo Zagreb na prvi pogled mogao se činiti kao odlazak iz središta pozornosti. Ali ništa ne može biti dalje od istine. Domínguez, koji je prvu polovicu prošle sezone proveo s prvom momčadi Barçe, pa čak i odigrao nekoliko službenih utakmica pod Flickom, iznimno se razvio u balkanskoj zemlji", pišu Katalonci.

Dominguezova ultimativna želja je vratiti se u Barcelonu i igrati za prvu momčad.

