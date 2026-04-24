Dinamo ključnog igrača prodaje u Italiju?

Prema pisanju talijanskih medija, Sergi Domínguez mogao bi ovog ljeta napustiti Dinamo i preseliti u Rim, konkretnije u Lazio.

La Repubblica piše kako je Lazio spreman za usluge španjolskog stopera platiti višemilijunski iznos, a prva bi se ponuda mogla kretati oko 10 milijuna eura. Ta će ponuda vjerojatno biti tek “testiranje vode” od strane Rimljana, budući da je Dinamo ove zime navodno već odbio 12 milijuna eura za stopera koji je ljetos stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura uz postotak od iduće prodaje.

Tko je Sergi Domínguez?

Sergi Domínguez je španjolski stoper rođen 1. travnja 2005. u Barceloni. Ondje je prošao cijelu akademiju te je za prvu momčad skupio šest nastupa prije nego što je ljetos potpisao za klub iz Maksimira. Za Dinamo je ove sezone skupio 38 nastupa, što ga je dovelo i do U-21 reprezentacije La Furije. Iako je ove sezone imao nekoliko većih pogrešaka, riječ je o modernom stoperu s vrlo dobrom igrom u duelima i pregledom igre.

