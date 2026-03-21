Nije samo Beljo! Još jedan igrač Dinama dobio veliko priznanje

GNK Dinamo Zagreb uvjerljivo je slavio protiv Lokomotive u 27. kolu i napravio novi korak prema naslovu, uz povijesni učinak Diona Drene Belje.

Uz odlične vijesti s terena, stigla je još jedna. Sergi Domínguez dobio je naknadni poziv u mladu reprezentaciju Španjolska zbog ozljede Jacoba Ramona.

Mladi stoper već je prošao sve mlađe selekcije, a poziv u U-21 dodatno potvrđuje njegov napredak. Ove sezone upisao je 32 nastupa uz dva gola i dvije asistencije, a za njega već postoji interes na tržištu.

