Srbija doživjela novi debakl i primila petardu: 'Kakva bruka, djelovali kao turisti'

Reprezentacija Srbije doživjela je novi debakl. Nakon što su prije šest dana poraženi od Zelenortskih Otoka, u noći s četvrtka na petak po srednjoeuropskom vremenu primili su pet golova od Meksika.

U meksičkoj Toluci, zemlja koja je jedna od tri domaćina Svjetskog prvenstva deklasirala je Srbiju s 5-1. Srbija je povela u 19. minuti preko Petra Stanića, ali Meksiko je preokrenuo već do poluvremena. Johan Vasquez je zabio za 1-1, a u sudačkoj nadoknadi, Stefan Bukinac je zabio u vlastitu mrežu.

U drugom poluvremenu su zabijali Raul Jimenez, Adem Avdić (ag) i Luis Chavez. Valja napomenuti kako je Srbija igrala u vrlo oslabljenom savezu bez najjačih ekipa. Više je to bila Srbija B ili čak C. Srpski mediji ogorčeni su ovim porazom. Kurir u naslovu piše "Kakva bruka! Meksiko deklasirao Srbiju: Cirkus, dali smo sami sebi dva gola, djelovali kao turisti". Sportklub piše: "Rasprodaja ugleda: Meksikanci pregazilo Srbiju".

"Katastrofa: Srbija doživjela debakl u Meksiku", jednako je grub i Mondo sport. Telegraf je također nemilosrdan. "Teška bruka nogometaša Srbije: Pomlađeni Orlovi otreseni s 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva komična autogola".

Za Meksiko je ovo bilo odlično raspucavanje za SP koje oni otvaraju za šest dana protiv Južne Afrike. U skupini A igrat će još Južna Koreja i Češka.