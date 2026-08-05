Evo kad i gdje možete gledati veličanstvenu generaciju Hrvatske

Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina starosti nastavlja svoj pohod na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Zagrebu. Nakon dva uvjerljiva nastupa i demonstracije sile protiv Gruzije i Australije, izabranici izbornika Brune Sabionija traže i treću pobjedu u skupini. Protivnik u srijedu je reprezentacija Malte, a utakmica je na rasporedu u 19 sati, uz izravan prijenos dostupan svim ljubiteljima vaterpola na kanalu ZonaSport na platformi Voyo. Ovaj dvoboj nije samo borba za bodove, već i potvrda sjajne forme generacije koja ulijeva veliki optimizam za budućnost hrvatskog vaterpola, sporta u kojem Hrvatska tradicionalno pripada samom svjetskom vrhu.

Moćan ulazak u prvenstvo

Početak natjecanja na domaćem terenu nije mogao biti bolji za mlade Hrvate. Već na otvaranju prvenstva pokazali su svu raskoš svog talenta deklasiravši reprezentaciju Gruzije s nevjerojatnih 20-4. Ta je utakmica poslužila kao sjajno zagrijavanje i najava onoga što slijedi. Puno ozbiljniji ispit čekao ih je u drugom kolu protiv uvijek neugodne Australije, no i tu su prepreku preskočili s lakoćom koja je iznenadila mnoge. Konačni rezultat od 15-7 možda i ne dočarava potpunu dominaciju Hrvatske u bazenu.

Sve je bilo riješeno već nakon prve dvije četvrtine. Hrvatska je furiozno ušla u susret i na poluvremenu vodila s ogromnih 11:4, pretvorivši ostatak utakmice u formalnost i priliku za održavanje visokog ritma. U redovima naše reprezentacije posebno je briljirao Ante Domazet, član splitskog Jadrana, koji je odigrao simultanku s australskom obranom. Mladi je vaterpolist čak sedam puta zatresao mrežu suparnika, postigavši time jednak broj golova kao i cijela australska reprezentacija zajedno. Njegov je izvanredan nastup zasluženo nagrađen titulom najboljeg igrača utakmice. Uz Domazeta, u strijelce su se upisali i Bartul Koncul s dva pogotka, dok su po jedan dodali Toni Lončarić, Karlo Smoje, Nardo Sappe, Nikola Rajčević i Duje Srzić. Ovakav početak prvenstva, s dvije pobjede i gol-razlikom 35-11, jasno postavlja Hrvatsku kao jednog od favorita za najviši plasman.

Generacija stvorena za velike stvari

Uspjesi na otvaranju Svjetskog prvenstva nisu plod slučajnosti, već rezultat dugotrajnog i sustavnog rada. Izbornik Bruno Sabioni okupio je ovu generaciju još u rujnu prošle godine, a od tada su se mladići redovito sastajali na pripremama, brusili formu i gradili pobjednički mentalitet. Kontinuitet u radu pokazao se ključnim, a potvrda kvalitete stigla je i na jakim pripremnim turnirima uoči svjetske smotre. Posebno se ističe osvajanje iznimno jakog međudržavnog turnira "Atenska rivijera", gdje su naši mladići u konkurenciji vaterpolskih velesila poput Srbije, Italije, Grčke i Mađarske pokazali da se mogu nositi s najboljima. Nedugo zatim, u prijateljskoj utakmici u Herceg Novom, bili su bolji i od Crne Gore.

Iako izbornik Sabioni poziva na oprez i ističe kako pripremne utakmice ne smiju stvoriti euforiju, igre koje su njegovi izabranici pokazali ulijevaju veliku dozu optimizma.

"Ovu generaciju poznajemo, ali svakom suparniku pristupamo s maksimalnim respektom. Nema opuštanja, početak je iznimno važan", naglasio je Sabioni uoči prvenstva, dodavši kako čak sedam reprezentacija ravnopravno konkurira za medalje, što govori o izjednačenosti kvalitete u svjetskom vrhu. Takav pristup, temeljen na radu i poniznosti, najbolji je put prema ostvarenju visokih ambicija, a cilj je, kao i uvijek kada je hrvatski vaterpolo u pitanju, jedna od medalja.

Zagreb domaćin rekordnog prvenstva

Svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina u Zagrebu posebno je i po rekordnom broju sudionika. Na natjecanju nastupaju čak 32 reprezentacije, što je značajno povećanje u odnosu na prethodno prvenstvo u grčkom Volosu, gdje su se natjecale 24 momčadi. Reprezentacije su podijeljene u osam skupina, a samo prve dvije iz svake osiguravaju plasman u osminu finala i borbu za odličja. Hrvatska se nalazi u skupini G, a eventualni prolazak vodi je na jednu od dvije najbolje momčadi iz skupine F. Sustav natjecanja je nemilosrdan i ne dopušta loš dan, što dodatno podiže razinu napetosti i atraktivnosti svake utakmice. Domaćinstvo je svakako dodatni vjetar u leđa našim mladićima, koji pred svojom publikom imaju priliku pokazati najbolje što znaju i nastaviti nizati uspjehe.

Inspiracija stiže sa svih strana

Dok se mladi vaterpolisti bore za svjetski vrh u Zagrebu, val uspjeha hrvatskog vaterpola zapljuskuje i druge europske bazene, služeći kao savršena inspiracija. Gotovo istovremeno, ženska reprezentacija do 20 godina na Europskom prvenstvu u Portugalu ostvarila je jednu od najupečatljivijih pobjeda u povijesti. U osmini finala, popularne "Barakudice" su u osvit Dana pobjede i domovinske zahvalnosti doslovno deklasirale Srbiju s nevjerojatnih 22-8. Bila je to potpuna dominacija u svakom segmentu igre, a druga četvrtina, koju su naše djevojke dobile sa 7-1, najbolje je oslikala razliku u kvaliteti. Veličanstvenu partiju odigrala je Jelena Butić, postigavši čak sedam pogodaka. Ta pobjeda od 14 golova razlike jedna je od najvećih u povijesti dvoboja hrvatskog i srpskog vaterpola.

Uspjesi se nižu i u drugim dobnim kategorijama. Na Europskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Rumunjskoj, naši su juniori u ključnoj utakmici za prolaz u četvrtfinale svladali Srbiju s 13-9, predvođeni sjajnim Marom Šušićem, strijelcem šest pogodaka, i vratarom Antoanom Špilarom s 12 obrana. Ti rezultati pokazuju iznimnu širinu i talent koji Hrvatska posjeduje u mlađim uzrastima, stvarajući zdravu i poticajnu atmosferu u kojoj stasaju nove generacije šampiona. Uspjesi njihovih nešto starijih kolegica i kolega zasigurno su ogroman motiv i za momčad izbornika Sabionija da na domaćem terenu ode do samoga kraja.

Gdje pratiti utakmicu Hrvatska - Malta?

Za sve ljubitelje vaterpola i navijače hrvatske reprezentacije koji ne mogu biti na tribinama u Zagrebu, osiguran je prijenos utakmice. Dvoboj trećeg kola Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Malte počinje večeras, u srijedu, 5. kolovoza, u 19:00 sati. Prijenos uživo bit će, ponavljamo, dostupan putem RTL-ove streaming platforme Voyo, što omogućuje praćenje mladih vaterpolskih nada iz udobnosti vlastitog doma.

Hrvatska u ovaj dvoboj ulazi kao izraziti favorit, no dosadašnji dio prvenstva pokazao je da opuštanja ne smije biti. Svaka je utakmica nova prilika za dokazivanje i korak bliže konačnom cilju. S obzirom na prikazanu igru, nevjerojatnu efikasnost u napadu i čvrstinu u obrani, navijači s pravom očekuju novu pobjedu i nastavak puta prema medalji koja bi bila kruna ove talentirane generacije.