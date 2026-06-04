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Liverpool i službeno potvrdio novog trenera

Liverpool i službeno potvrdio novog trenera
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Foto: Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia

Na mjesto Arnea Slota stiže dosadašnji trener Bournemoutha

4.6.2026.
22:48
Hina
Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia
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Španjolski nogometni stručnjak Andoni Iraola (43) novi je menadžer Liverpoola, objavio je engleski nogometni velikan.

Iraola će za kormilom "Redsa" naslijediti Arnea Slota, koji je u subotu napustio Redse.

Iraola stiže na Anfield nakon tri impresivne sezone u Premier ligi s Bournemouthom predvodivši ih do šestog mjesta i prvog plasmana u Europu u klupskoj povijesti.

Liverpool i službeno potvrdio novog trenera
Foto: Jacob King, PA Images/Alamy/Profimedia

"Jako sam uzbuđen. Liverpool je veliki klub, ogroman klub, jedan od najvećih na svijetu. Ali osjećajući iznutra i razumijevajući malo više o ovom klubu, uvijek sam mislio da je to poseban klub," kazao je za klupsku stranicu.

"Atmosfera, navijači, klub, igrači, prilika da treniram vrhunske igrače, prilika da se borim za naslove. Mislim da ne može biti privlačnije od ovoga. Teško je to pronaći. Dakle, jako sam uzbuđen što počinjem," dodao je 43-godišnji Bask.

Tijekom igračke karijere Iraola je upisavši više od 500 nastupa za Athletic Bilbao u 12 sezona. Prve trenerske korake napravio je u 2018. kada je preuzeo ciparski AEK iz Larnace s kojim je osvojio ciparski Superkup.

Potom je vodio španjolskog drugoligaša Mirandesa, zatim je s Rayo Vallecanom izborio promociju u La Ligu u svom prvom mandatu na čelu. Posljednje tri sezone vodio je Bournemouth.

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