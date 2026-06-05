Pogledajte dva bizarna autogola Srbije u debaklu protiv Meksika

Reprezentacija Srbije doživjela je novi debakl. Nakon što su prije šest dana poraženi od Zelenortskih Otoka, u noći s četvrtka na petak po srednjoeuropskom vremenu primili su pet golova od Meksika.

U meksičkoj Toluci, zemlja koja je jedna od tri domaćina Svjetskog prvenstva deklasirala je Srbiju s 5-1. Srbija je povela u 19. minuti preko Petra Stanića, ali Meksiko je preokrenuo već do poluvremena. Johan Vasquez je zabio za 1-1, a u sudačkoj nadoknadi, Stefan Bukinac je zabio u vlastitu mrežu.

Taj autogol se već "proslavio" na internetu jer je uistinu bizaran. Bukinac je bez ikakvog pritiska jednu loptu išao vraćati vrataru Filipu Stankoviću kojeg je to očito iznenadilo i lopta je završila u mreži. Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Srbija je autogol postigla i u drugom poluvremenu. Adem Avdić je prilikom udarca iz kuta išao na prvoj vratnici izbaciti loptu, ali mu je ona prešla preko noge i završila u mreži. Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Reakcije srpskih medija na ovaj poraz možete čitati OVDJE.

Za Meksiko je ovo bilo odlično raspucavanje za SP koje oni otvaraju za šest dana protiv Južne Afrike. U skupini A igrat će još Južna Koreja i Češka.