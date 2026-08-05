Zbog sumnjivog drona obustavljen promet: Istražuje se mogući napad na zračnu luku

Sigurnosni alarm oglasio se u noći na srijedu u zračnoj luci Leipzig/Halle nakon što je na prostoru uz pistu pronađen dron s pričvršćenom nepoznatom masom i detonatorom. Istražitelji su predmet, prema informacijama njemačkog Bilda, procijenili kao moguću eksplozivnu napravu.

Dron je pronađen neposredno uz ukrajinski teretni zrakoplov tipa Antonov. Savezna policija na teren je poslala pirotehničare, a u intervenciji je korišten i robot za daljinsko uklanjanje eksplozivnih naprava. Planirano je kontrolirano uništenje sumnjivog predmeta, no nije poznato je li ono provedeno.

Teretni dio zračne luke odvojen je od prostora na kojem se nalaze putnički zrakoplovi, potvrdila je glasnogovornica zračne luke Maret Montavon.

Teretni avion udario u nepoznati objekt

Zračni promet odmah je obustavljen, a letovi su preusmjereni. Jedan teretni zrakoplov morao je prekinuti slijetanje, nakon čega je oko šest kilometara od zračne luke na visini od približno 400 metara udario u nepoznati objekt.

Zrakoplov je potom sletio u Hannover, gdje su na njegovu prednjem dijelu uočena lakša oštećenja.

Istražuje se moguća sabotaža

Policija u Donjoj Saskoj slučaj je preuzela kao mogući napad povezan s državnom sigurnošću, a mogućnost sabotaže zasad nije isključena. Istragu zajednički vode policije Donje Saske i Saske, dok potraga za osobom koja je upravljala dronom još nije dala rezultate.

Promet u zračnoj luci bio je obustavljen do 1.55 sati. Putnički zrakoplov koji je dolazio s Mallorce preusmjeren je u Nürnberg, a potom se s putnicima vratio i u Leipzig sletio u 3.35 sati.

Južna uzletno-sletna staza ostala je zatvorena i tijekom jutra zbog policijskog očevida. Ostatak prometa odvija se bez većih poteškoća, zračna luka nije zatvorena, a prema navodima policije nema opasnosti za stanovništvo.