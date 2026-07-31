Srušio se skupocjeni američki borbeni avion, izbio i požar

Borbeni zrakoplov F-35 srušio se u petak u blizini baze američkih marinaca u San Diegu, nakon čega je na mjestu pada izbio manji požar.

Pilot se na vrijeme katapultirao, pronađen je i prevezen u zdravstvenu ustanovu, potvrdio je glasnogovornik američkih marinaca.

F-35 Fighter Jet Crashes in the United States



An F-35B fighter jet capable of short takeoff and vertical landing has reportedly crashed at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California.



According to initial reports, the aircraft went down during its landing approach… pic.twitter.com/E6OID5CkCY — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) July 31, 2026

Zrakoplov je pao na otvoreno područje u blizini zrakoplovne baze marinaca Miramar, oko 16 kilometara sjeverno od San Diega. Na teren su stigle hitne službe, koje su gasile vatru i osiguravale mjesto nesreće.

Baza Miramar sjedište je 3. zrakoplovnog krila marinaca, a u njoj radi više od 15.000 marinaca, mornara i civila, piše CBS News.

Više nesreća posljednjih godina

U blizini iste baze 2023. godine poginuo je pilot nakon što se katapultirao iz zrakoplova F/A-18 Hornet.

F-35 koriste američko ratno zrakoplovstvo, mornarica i marinci, a vrijednost jednog zrakoplova procjenjuje se na oko 100 milijuna dolara. Posljednjih godina zabilježeno je više nesreća, no u većini slučajeva piloti su se uspjeli sigurno katapultirati.

Uzrok najnovijeg pada zasad nije poznat.