Srušio se skupocjeni američki borbeni avion, izbio i požar
Uzrok najnovijeg pada zasad nije poznat
Borbeni zrakoplov F-35 srušio se u petak u blizini baze američkih marinaca u San Diegu, nakon čega je na mjestu pada izbio manji požar.
Pilot se na vrijeme katapultirao, pronađen je i prevezen u zdravstvenu ustanovu, potvrdio je glasnogovornik američkih marinaca.
Zrakoplov je pao na otvoreno područje u blizini zrakoplovne baze marinaca Miramar, oko 16 kilometara sjeverno od San Diega. Na teren su stigle hitne službe, koje su gasile vatru i osiguravale mjesto nesreće.
Baza Miramar sjedište je 3. zrakoplovnog krila marinaca, a u njoj radi više od 15.000 marinaca, mornara i civila, piše CBS News.
Više nesreća posljednjih godina
U blizini iste baze 2023. godine poginuo je pilot nakon što se katapultirao iz zrakoplova F/A-18 Hornet.
F-35 koriste američko ratno zrakoplovstvo, mornarica i marinci, a vrijednost jednog zrakoplova procjenjuje se na oko 100 milijuna dolara. Posljednjih godina zabilježeno je više nesreća, no u većini slučajeva piloti su se uspjeli sigurno katapultirati.
Uzrok najnovijeg pada zasad nije poznat.