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Srušio se skupocjeni američki borbeni avion, izbio i požar

Srušio se skupocjeni američki borbeni avion, izbio i požar
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Foto: Screenshot 'X'/AirwayBuzz

Uzrok najnovijeg pada zasad nije poznat

31.7.2026.
21:38
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/AirwayBuzz
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Borbeni zrakoplov F-35 srušio se u petak u blizini baze američkih marinaca u San Diegu, nakon čega je na mjestu pada izbio manji požar.

Pilot se na vrijeme katapultirao, pronađen je i prevezen u zdravstvenu ustanovu, potvrdio je glasnogovornik američkih marinaca.

Zrakoplov je pao na otvoreno područje u blizini zrakoplovne baze marinaca Miramar, oko 16 kilometara sjeverno od San Diega. Na teren su stigle hitne službe, koje su gasile vatru i osiguravale mjesto nesreće.

Baza Miramar sjedište je 3. zrakoplovnog krila marinaca, a u njoj radi više od 15.000 marinaca, mornara i civila, piše CBS News.

Više nesreća posljednjih godina

U blizini iste baze 2023. godine poginuo je pilot nakon što se katapultirao iz zrakoplova F/A-18 Hornet.

F-35 koriste američko ratno zrakoplovstvo, mornarica i marinci, a vrijednost jednog zrakoplova procjenjuje se na oko 100 milijuna dolara. Posljednjih godina zabilježeno je više nesreća, no u većini slučajeva piloti su se uspjeli sigurno katapultirati.

Uzrok najnovijeg pada zasad nije poznat.

Pad ZrakoplovaSan DiegoBorbeni ZrakoplovNesrećaPilotPožar
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