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TRAGEDIJA U PAKISTANU /

Eksplozija ubila 8 rudara, deseci su nestali: 'Nadamo se da ćemo neke pronaći žive, šanse su male'

Eksplozija ubila 8 rudara, deseci su nestali: 'Nadamo se da ćemo neke pronaći žive, šanse su male'
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Foto: Profimedia

Glavni inspektor rudnika u pokrajini Muhammad Atif kazao je da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo 36 ljudi

30.7.2026.
20:58
Dunja Stanković
Profimedia
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Najmanje osam rudara je poginulo, a deseci se vode kao nestali nakon eksplozije koja je u četvrtak zatrpala dijelove rudarskog kompleksa u pakistanskoj pokrajini Balochistan u Sorangeu, potvrdio je dužnosnik.

Glavni inspektor rudnika u pokrajini Muhammad Atif kazao je da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo 36 ljudi. 

Eksplozija ubila 8 rudara, deseci su nestali: 'Nadamo se da ćemo neke pronaći žive, šanse su male'
Foto: Profimedia
Eksplozija ubila 8 rudara, deseci su nestali: 'Nadamo se da ćemo neke pronaći žive, šanse su male'
Foto: Banaras KHAN/AFP/Profimedia

Za sada se njih 28 još vodi kao nestali dok traju spasilačke operacije na dubini od 1219 metara. "Nadamo se da ćemo neke od njih pronaći žive, ali šanse su male", poručio je Atif za Reuters. 

Visoki vladin dužnosnik u regiji Abdul Ghani Baloch kazao je da su u "eksploziji metana" oštećena "dva rudnika koja su blizu". 

PakistanRudnikNesreĆaEksplozija
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