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TRAGIČAN RASPLET /

Žena (71) preminula nakon eksplozije u kući: Sumnja se na plinsku bocu

Žena (71) preminula nakon eksplozije u kući: Sumnja se na plinsku bocu
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca

26.7.2026.
19:01
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Žena (71) je preminula od ozljeda zadobivenih u eksploziji koja se u nedjelju dogodila u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana, objavila je istarska policija.

Policija je dojavu o eksploziji u kući u Šijani zaprimila u 11,45 sati. U trenutku eksplozije 71-godišnjakinja je bila sama u kući te je zadobila teške tjelesne ozljede.

Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu, gdje je naknadno preminula.

Policija na mjestu događaja obavlja očevid kako bi utvrdila uzrok eksplozije i sve okolnosti nesreće.

Prema neslužbenim informacijama, eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca.

EksplozijaPu IstarskaPlinska BocaPreminula žena
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