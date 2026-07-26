Žena (71) preminula nakon eksplozije u kući: Sumnja se na plinsku bocu

Žena (71) je preminula od ozljeda zadobivenih u eksploziji koja se u nedjelju dogodila u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana, objavila je istarska policija.

Policija je dojavu o eksploziji u kući u Šijani zaprimila u 11,45 sati. U trenutku eksplozije 71-godišnjakinja je bila sama u kući te je zadobila teške tjelesne ozljede.

Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu, gdje je naknadno preminula.

Policija na mjestu događaja obavlja očevid kako bi utvrdila uzrok eksplozije i sve okolnosti nesreće.

Prema neslužbenim informacijama, eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca.