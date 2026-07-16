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TEŠKA NESREĆA /

Detalji tragedije u Obrovcu: Poginulo dvoje Hrvata, ozlijeđena i mlada Švicarka

Detalji tragedije u Obrovcu: Poginulo dvoje Hrvata, ozlijeđena i mlada Švicarka
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Foto: Ilustracija: Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Na mjestu događaja smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i putnik iz istog vozila, 40-godišnji hrvatski državljanin

16.7.2026.
9:04
Dunja Stanković
Ilustracija: Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
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Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u srijedu navečer na području Obrovca, kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, izvijestila je zadarska policija.

Prema rezultatima očevida sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je 39-godišnja hrvatska državljanka upravljala automobilom zagrebačkih registarskih oznaka te se kretala državnom cestom DC -547 iz pravca Obrovca prema Zatonu Obrovačkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC-54, došlo je do sudara s automobilom švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 52-godišnja hrvatska državljanka koja se kretala državnom cestom D-54, izvijestila je policija u četvrtak.

Dvoje mrtvih i dvoje ozlijeđenih

Na mjestu događaja smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i putnik iz istog vozila, 40-godišnji hrvatski državljanin.

Vozačica u dobi od 52 godine i putnica, maloljetna državljanka Švicarske, iz automobila švicarskih registarskih oznaka, zbog zadobivenih ozljeda vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene su u Opću bolnicu Zadar. Težina zadobivenih ozljeda zasad nije okvalificirana.

Na temelju naloga nadležnog državnog odvjetništva, nad tijelima preminulih osoba bit će provedene obdukcije.

Prometna NesrećaCrna KronikaObrovacOčevid
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