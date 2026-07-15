Tragedija u Obrovcu: Dvoje mrtvih u sudaru, još dvije osobe završile u bolnici

Dvije osobe su poginule, a dvije su zadobile ozljede u teškoj prometnoj nesreći u srijedu poslijepodne na državnoj cesti DC-54 na području Obrovca.

Zadarska policija izvijestila je da je do nesreće došlo oko 19 sati, kod križanja nedaleko od bivše tvornice gline.

Prema prvim informacijama, sudarila su se dva automobila. Dvije osobe preminule su od zadobivenih ozljeda, dok je vozilo Hitne prebacilo druge dvije u Opću bolnicu Zadar.

U tijeku očevid

Policija na mjestu tragedije provodi očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Za to vrijeme, dionica ceste zatvorena je za sav promet, koji se odvija alternativnim pravcima, zaobilazno kroz Obrovac.