FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKA NESREĆA /

Tragedija u Obrovcu: Dvoje mrtvih u sudaru, još dvije osobe završile u bolnici

Tragedija u Obrovcu: Dvoje mrtvih u sudaru, još dvije osobe završile u bolnici
×
Foto: Net.hr

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovala su dva osobna automobila

15.7.2026.
23:43
Erik Sečić
Net.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dvije osobe su poginule, a dvije su zadobile ozljede u teškoj prometnoj nesreći u srijedu poslijepodne na državnoj cesti DC-54 na području Obrovca.

Zadarska policija izvijestila je da je do nesreće došlo oko 19 sati, kod križanja nedaleko od bivše tvornice gline.

Prema prvim informacijama, sudarila su se dva automobila. Dvije osobe preminule su od zadobivenih ozljeda, dok je vozilo Hitne prebacilo druge dvije u Opću bolnicu Zadar.

U tijeku očevid 

Policija na mjestu tragedije provodi očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika. 

Za to vrijeme, dionica ceste zatvorena je za sav promet, koji se odvija alternativnim pravcima, zaobilazno kroz Obrovac.  

ObrovacPrometna NesrećaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike