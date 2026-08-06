Stručnjaci za NLO-e tvrde: 'Trump će uskoro potvrditi da su izvanzemaljci stvarni'

Pojedini istraživači NLO-a tvrde da bi američki predsjednik Donald Trump uskoro mogao održati govor u kojem će potvrditi postojanje izvanzemaljskog života. Ipak, iz Bijele kuće poručuju da takvo obraćanje nije planirano, piše Daily Star.

Milijarder i poduzetnik u zrakoplovnoj industriji Robert Bigelow, koji godinama financira istraživanja neidentificiranih letećih objekata, izjavio je da se nedavno sastao s Trumpom u Ovalnom uredu. Tvrdi da mu je tom prilikom predao unaprijed pripremljen tekst koji bi predsjednik trebao pročitati novinarima. Prema Bigelowu, Trumpu je predloženo da izjavi kako je "na Zemlji već jako dugo prisutna inteligencija neljudskog podrijetla koja koristi letjelice i tehnologiju daleko iznad ljudskih mogućnosti", nakon čega bi jednostavno završio obraćanje.

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Redatelj Mark Christopher Lee otišao je korak dalje te ustvrdio da bi se predsjednik mogao obratiti javnosti "u sljedećih 48 sati". Lee tvrdi da su u nacrtima govora spomenuti poznati slučajevi susreta američke vojske s neidentificiranim letjelicama, poput incidenta "Tic Tac" iz 2004. godine, pa čak i navodne analize bioloških ostataka koji, prema njegovim tvrdnjama, nisu zemaljskog podrijetla. Za te tvrdnje, međutim, ne postoje potvrđeni dokazi, a službene institucije ih odbacuju.

Trump je ranije izjavio da nije uvjeren u postojanje izvanzemaljaca, ali je priznao da je od vojnih dužnosnika čuo izvješća o "vrlo čudnim stvarima" koje su vidjeli na nebu. Nakon njegove odluke o deklasifikaciji dijela vladinih arhiva o NLO-ima objavljeni su brojni dokumenti, no Pentagon i dalje tvrdi da nema vjerodostojnih dokaza o posjetima izvanzemaljaca Zemlji.

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Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly poručila je da administracija želi osigurati što veću transparentnost, ali nije potvrdila nagađanja o mogućem predsjedničkom govoru. Ovo nije prvi put da se najavljuje veliko otkrivanje informacija o NLO-ima. Lee je i ranije predviđao da će doći do objave tijekom summita NATO-a, no to se nije dogodilo.