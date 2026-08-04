Neočekivan potez Trumpa! Kritičari upozoravaju: 'Otvara prostor za jačanje Kine i Rusije'

Američko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je Kongres da namjerava zatvoriti pet stranih misija u Grenadi, Kanadi, Japanu, Indoneziji i Kamerunu. Time je najavljen rijedak potez smanjivanja američke globalne diplomatske prisutnosti, izvijestio je Reuters, pozivajući se na upućene izvore.

U obavijesti poslanoj određenim kongresnim odborima krajem prošlog tjedna američko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da namjerava zatvoriti diplomatske ispostave u St. George'su u Grenadi te u japanskoj Nagoyi, indonezijskom Medanu, kamerunskoj Douali i kanadskom Winnipegu.

Upućeni izvori razgovarali su s Reutersom pod uvjetom anonimnosti jer obavijest nije javno objavljena.

Rijedak potez

Najavljena mjera rijedak je primjer istodobnog zatvaranja većeg broja stranih misija koje nije povezano s konkretnim geopolitičkim događajem, napominje Reuters.

Početkom prošle godine, tijekom prvih mjeseci novog mandata predsjednika Donalda Trumpa, američko ministarstvo vanjskih poslova započelo je pripreme za zatvaranje desetak stranih misija, izvijestili su tada američki mediji.

Ured Bijele kuće za proračun i upravljanje u to je vrijeme zagovarao još ambiciozniji program zatvaranja, koji bi obuhvatio do 30 stranih misija, dok su neki dužnosnici administracije privatno tvrdili da su pojedine manje diplomatske misije nevažne i neučinkovite.

Kritike zbog smanjenja diplomatske prisutnosti

Demokrati i neki bivši dužnosnici za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost smatraju da smanjenje američke diplomatske prisutnosti, u kombinaciji s raspuštanjem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je pružala milijarde dolara humanitarne pomoći diljem svijeta, nosi rizik potkopavanja vodećeg položaja SAD-a u svijetu. Upozoravaju da bi takav potez mogao otvoriti prostor za jačanje utjecaja rivala poput Kine i Rusije.

U američkom ministarstvu vanjskih poslova prošle je godine proveden opsežan birokratski preustroj, uz ukidanje brojnih ureda i gašenje stotina radnih mjesta, no pritom nije zatvorena nijedna strana misija, ističe Reuters.

Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u nedjelju, odgovarajući na Reutersov upit, da ne potvrđuje navode o zatvaranju misija, ali je poručilo da je prioritet administracije osigurati učinkovitost američke diplomatske prisutnosti u svijetu. Dodali su i da se poštuju sve propisane procedure obavještavanja Kongresa.

O kojim je misijama riječ?

Američka misija u St. George'su u Grenadi veleposlanstvo je. Misije u Medanu, Winnipegu i Nagoyi konzulati su, dok je misija u Douali ispostava veleposlanstva. Takve diplomatske misije u pravilu zastupaju američke interese izvan glavnog grada države, u kojem se najčešće nalazi veleposlanstvo.

Za mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena SAD je otvorio nekoliko novih diplomatskih misija u pacifičkoj regiji, gdje se za utjecaj natječe s Kinom.

Iako Kina nema diplomatske misije u Douali i Winnipegu, prisutna je u St. George'su, Nagoyi i Medanu, zaključuje Reuters.