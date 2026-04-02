Hrvatica izvukla čak 750.000 dolara iz UN-ove misije: Evo kako je to uspjela izvesti

UHIĆENA JE /

Šest godina hrvatska službenica u hrvatskom veleposlanstvu pri UN-u izvlačila je novac, i to više od 750 tisuća dolara. Nitko nije posumnjao dok nije uveden novi računovodstveni sustav. USKOK se zbog nje morao obratiti američkom pravosuđu.

Slučaj službenice angažirane u Stalnoj misiji Hrvatske pri Ujedinjenim narodima prvo je stigao u ruke USKOK-a, ali onda su shvatili da je potpuno vezana uz SAD.

"Dakle ona nije godinama dolazila u Hrvatsku, ne posjeduje imovinu u Hrvatskoj, tamo je u braku s američkim državljaninom, svi dokazi u predmetu su u SAD-u. Osobe koje bi trebale dati iskaze su u SAD-u. I onda je bilo svrhovito obratiti se našim kolegama iz američkih prvosudnih tijela kako bi njih obavijestili o ovom predmetu", objasnio je Vedran Libl, zamjenik ravnatelja USKOK-a.

Kontaktirali su američko veleposlanstvo u Zagrebu sredinom 2025. i preko njih ostvarili suradnju sa Službom za istrage domovinske sigurnosti. Renata Supina-Saltus jučer je uhićena. A sve je krenulo od Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo vanjskih poslova posumnjalo je na malverzacije nakon što je uvedena nova aplikacija za financijsko poslovanje. Proveli su unutarnji nadzor i ustanovili da je ukradeno više od 750 tisuća dolara. Više o ovom slučaju pogledajte u prilogu.