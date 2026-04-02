Dok se u Malagi pomiluje, u Hrvatskoj se odriče: Jeste li se pridržavali korizmenih odluka?
U španjolskoj Malagi ponovno je oživjela tradicija stara gotovo tri stoljeća.
Tijekom procesije bratstva Jesús El Rico, na slobodu je pušten zatvorenik koji je služio kaznu za nanošenje ozljeda i prijetnje. Klečeći pred kipom Krista, muškarac je pred tisućama vjernika primio blagoslov i zavjetovao se započeti novi život. Iako mu je ostalo još godinu i devet mjeseci zatvora, pomilovan je pod uvjetom da u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo.
Ova tradicija potječe od kraljevske odluke iz sredine 18.-og stoljeća kada su zbog kuge otkazane procesije Velikog tjedna pa su zatvorenici pobjegli iz zatvora te sami pronijeli kip Isusa ulicama grada.
A kako danas završava i korizma, u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Jeste li se pridržavali svojih korizmenih odluka?"
Evo nekoliko vaših odgovora:
"Ne, ali pokušavala sam pomoći onima kojima je to potrebno kao i izvan korizme", rekla je Marija Perošević, dok je Mirela Sokačić kratko odgovorila: "Ne, jer se nemam čega odreći".
"Jesam i nastavit ću i nakon korizme", potvrdio je Mirko Štimac.
"Dobre odluke treba donositi cijele godine i pridržavati ih se. Da je tako, mir bi bio diljem svijeta", rekla je Edita Šorman.