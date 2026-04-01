Kako su pjesmom zapalili Zenicu: Za Direkt osnivač benda Dubioza Kolektiv

'SVE JE GORJELO' /

Direktu su se javili i momci iz Dubioze Kolektiv i dali nam još malo konteksta, o tome kako je došlo do njihova nastupa i dizanja atmosfere u Zenici.

Kako nam je ispričao osnivač Dubioza kolektiva Brano Jakubović, malo je falilo da se ništa ne dogodi.

"Čitavo ovo ludilo oko utakmice i svega počelo je u Walesu u Cardiffu prije nekoliko dana, kada su navijači BH Fanaticosi razvili taj veliki transparent na kojem je pisalo 'I am from Bosnia, take me to America'. To je bila ustvari njihova ideja. Onda su nas na osnovu toga pozvali da se pridružimo u navijanju jučer u Zenici, a mi smo ustvari trebali krenuti na turneju u Njemačku. Sve smo to odložili da bili bili ba stadionu Bilino polje da podržimo našu reprezentaciju. Takvu atmosferu u životu nisam iskusio, sve je gorjelo, i nekako bi ispali pravi konji, da smo otišli na turneju, a ne na utakmicu. Mislim, bez uvrede jarane", kaže Jakubović.