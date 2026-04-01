Plastične operacije, skupe torbice i privatna vila našim novcem. Kako je Vedran Pavlek uništio snove?

Bio je svjetski prvak, u jednoj sezoni imao je 17 pobjeda u 17 utrka, dobio je i nagradu od 20 tisuća dolara. Ali novac nikad nije vidio i još je izbačen iz olimpijskog programa. Ispričala je to za Direkt majka jednog bivšeg skijaškog reprezentativca kojemu su, kako kaže, ljudi iz skijaškog saveza uništili karijeru.

Istu je priču ispričala još 2017. godine, ali tada nitko nije reagirao. Danas je situacija drukčija. Donedavni alfa i omega hrvatskog skijanja Vedran Pavlek u luksuznom hotelu u Istanbulu čeka izručenje, a cijela se javnost i dalje pita - kako je moguće da su se iz jednog sportskog saveza godinama izvlačili milijuni eura, a da nitko to nije primijetio.

"Postoji pravosudna suradnja, stvar je na pravosudnim tijelima Turske", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

USKOK Pavleka tereti za zločinačko udruživanje s još osoba. Sumnja se da su preko mreže offshore kompanija od Hrvatske, Austrije, Lihtenštajna, Monaka, Španjolske, Rusije, Mađarske, Švicarske, Srbije, San Marina, Slovačke, Italije i Svetog Kristofora i Nevisa izvukli 30 milijuna eura iz Saveza i tako oštetili državu i proračun.

'Nemoguće da nitko nije znao'

"Kad god se pojavi neka anomalija možemo se pitati jesmo li trebali prethodno nešto učiniti. I naravno da je odgovor da", rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.

U slučaju Skijaškog saveza anomalija je trajala cijelo desetljeće. Kako je moguće da nitko nije video da alfa i omega skijanja živi na visokoj nozi, gradi luksuznu vilu na Ibizi, plaća plastične operacije i kupuje torbice za pola milijuna eura - pitaju se svi. Bivši direktor teniskog saveza smatra da tako golema operacija izvlačena novca nije mogla proći ispod radara.

"Ja smatram da je nemoguće da nije nitko znao. Ja sam siguran, postoje indikacije i bili su i razni partyi po Ibizi gdje je dosta ljudi sudjelovalo. Pretpostavljam da je bila ta kuća od Pavleka", kaže Marin Galić, sportski stručnjak i bivši izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza (HTS).

I tako se i u skijanju pokazalo da su revizije i zakon o sportu mrtvo slovo na papiru, a klubovi i savezi - privatni bankomati.

"Ne postoji politička volja da se takav sustav u Hrvatskoj riješiti. Viđali smo primjere poput Dinama, ja ću se prisjetiti Cibone, nisu samo savezi u pitanju već i klubovi, jedna neprofitna udruga građana koja je sad u predstečajnoj nagodbi. Gdje su se revizije pokazale potpuno beskorisne. Vi imate 6-7 mehanizama kontrole koji bi mogli funkcionirati", rekla je Dea Redžić, novinarka Večernjeg lista.

'Pavlek je radio što je htio'

Ali očito ne funkcioniraju - kaže majka skijaša Williama Vukelića koja je još 2017. javno progovorila o čudnim odlukama saveza nakon što je njen sin pod sumnjivim okolnostima ostao bez financijske potpore, iako je jedne godine imao 17 pobjeda u 17 utrka.

"Nisam šutjela, jer se nisam bojala jer sam znala da govorim istinu. Kad sam vidjela da ni to ne funkcionira obratila sam se i čelnim institucijama i čelnim ljudima saveza koji su na neki način trebali reagirati, međutim nisu", kaže Tatjana Vukelić.

Pavlek je, tvrdi, Williamu uzeo i nagradu od 20 tisuća dolara, navodno za razvoj mladih skijaša. Iz skijaškog saveza danas nisu htjeli odgovarati na optužbe.

"Pavlek je svojevoljno radio što je htio. Nije William jedini, ja neću govoriti u ime tuđe djece, ali to je sustavno radio svake godine. Ta su se djeca svake godine pred alpski odbor i razgovor s njim tresla", kaže Tatjana Vukelić.

Koliko je sportskih snova ugašeno zbog pohlepe teško je reći. No izvjesno je da se milijunima koji su završili u vilama, plastičnim operacijama i skupim torbicama - moglo stvoriti još skijaških prvaka.

"Problem je što vi direktno uzimate od natjecatelja, klinaca. Otac od Zrinke Ljutić je rekao da njena sezona košta 300 tisuća eura, ona je najskuplja u savezu. Koliko se Ljutićku moglo financirati, a s tim da klinci koštaju barem 10 puta manje", kaže Galić.

Upravno ugašeni snovi mladih sportaša čine ovu aferu dodatno gnjusnom.

"Posebno gadljiva situacija, dok neki spavaju u vilama na Ibizi, neki budući olimpijski pobjednici su spavali u šatorima u snijegu bez prebijene pare", kaže Redžić.

Zanimljivo - Pavleka terete da je novac izvlačio zadnjih 10 godina kada je hrvatsko skijanje već bilo u padu. Kako se trošio novac u zlatno doba Snježne Kraljice i Milana Bandića - bolje je ne pomisliti. A rekli su da je ulaganje u profesionalni sport najbolja je promocija Hrvatske.