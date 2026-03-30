USKOK podigao optužnicu protiv petorice: 'Iz MUP-a pribavljali podatke o vlasništvu vozila'

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv peteročlane skupine, uključujući radnika Zagrebparkinga Ivana Brkića, zbog odavanja podataka o vozilima kako bi pripadnici kriminalnog miljea utvrdili jesu li pod tajnim nadzorom policije.

Kako je izvijestio Uskok, optužnica je podignuta protiv petorice u dobi od 31 do 47 godina, a koje tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema pisanju medija, riječ je o skupini koju su činili Ivan Brkić, radnik Zagrebparkinga koji je skupini prosljeđivao podatke o vozilima, Davor Bubić zvan Popaj koji je putem aplikacije Sky komunicirao s nedavno u Turskoj uhićenim i Hrvatskoj izručenim narkobossom Nenadom Petrakom te Marinko Zovko, sin vlasnika benzinskih postaja Zovko.

Istragom su obuhvaćeni i odbjegli Tomislav Miletić kojeg Uskok sumnjiči za krijumčarenje više stotina kilograma kokaina te također Petrakov suradnik, kao i rođak okrivljenog Zagrebparkingovog zaposlenika, Toni Brkić, koji je ubijen u Ljubuškom 2021. godine.

Pribavljali podatke o registarskim oznakama

Prema optužnici, Ivan Brkić i Toni Brkić, od lipnja 2020. do ožujka 2021., povezali su se u zajedničko djelovanje unutar zločinačkog udruženja radi pribavljanja podataka za sebe i druge zainteresirane osobe jesu li predmet kriminalističkog istraživanja.

Uskok u optužnici navodi kako su osumnjičenici i pokojni Brkić razmjenjivali informacije s osobama iz kriminalnog miljea, od kojih su zaprimali upite o registarskim oznakama vozila.

Ti su podaci dostavljani Ivanu Brkiću koji je, koristeći službeni pristup podacima Ministarstva unutarnjih poslova o vlasništvu motornih vozila, provjeravao informacije i dalje ih prosljeđivao ostalim članovima udruženja.

Oni su potom dobivene podatke distribuirali osobama iz kriminalnog miljea.

