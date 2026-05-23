Srbija i RS tvrde da više nema prepreka za aerodrom kraj Dubrovnika

Predsjednici vlada Srbije i Republike Srpske rekli su u subotu kako pripreme za gradnju zračne luke u Trebinju na krajnjem jugu Hercegovine napreduje iako je taj projekt sporan kako zbog lokacije tako i zbog njegove dvojbene ekonomske opravdanosti.

Srbijanski premijer Đuro Macut i čelnik vlade RS Savo Minić sastali su se u Trebinju i tamo razgovarali o infrastrukturnim projektima a na prvom mjestu novinarima su spomenuli baš zračnu luku u tom gradu. Macut je kazao kako je većina projekata potrebnih za izgradnju zračne luke dovršena a za oko mjesec i pol očekuju i okolišnu dozvolu.

Minić je pak ustvrdio kako su riješena sporna pitanja u odnosima sa Crnom Gorom i Hrvatskom, odnosno kako su dvije susjedne države dale suglasnost za gradnju zračne luke što je projekt kojega kani financirati Srbija. "Ovo je velika stvar da smo uspjeli proći sve ove administrativne faze koje su nam pravile probleme", kazao je Minić ne pojašnjavajući kada je i tko iz Hrvatske dao suglasnost.

'Spremni smo uložiti 200 milijuna eura'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u siječnu ove godine kazao je kako je njegova zemlja u gradnu zračne luke u Trebinju sprema uložili 200 milijuna eura.

Ta bi zračna luka trebala biti izgrađena na zemljištu površine 300 hektara i na udaljenosti od Dubrovnika koja nije veća od 30 kilometara.

Upravo je ta činjenica razlogom osporavanja iz Hrvatske odnosno vlasti Dubrovačko-neretvanske županije zbog mogućeg utjecaja na izvorište rijeke Omble iz kojega se pitkom vodom opskrbljuje Dubrovnik.

Gradnja zračnih luka dio je odredbi ESPOO konvencije čiji su potpisnici i BiH i Hrvatska a odnose se na procjene utjecaja na okoliš preko državnih granica.

Ekonomska opravdanost gradnje zračne luke u Trebinju također je sporna jer u zoni od oko 50 kilometara već postoje zračne luke u Dubrovniku, Tivtu te Mostaru a istok Hercegovine rijetko je naseljeno područje bez velikih turističkih kapaciteta.