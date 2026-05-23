Kovačević složio 'idealnog SHNL igrača': Većina iz Dinama, jedan detalj posebno iznenadio

Trener Dinama Mario Kovačević sudjelovao je u jednom od Supersportovih intervjua, gdje je dobio zanimljiv zadatak, sastaviti idealnog nogometaša od SHNL igrača, raspoređujući najbolje individualne kvalitete po nogometnim segmentima.

Kovačević se u svom izboru uglavnom oslonio na igrače iz vlastite momčadi, jasno pokazujući povjerenje u kadar kojim raspolaže u Dinamu.

Za ljevicu je odabrao Dion Drenu Belju, dok je desnu nogu povjerio Monsefu Bakraru. Tehniku je pripisao Gabrielu Vidoviću, a kreativnost Luki Stojkoviću, kojeg vidi kao igrača koji donosi dodatnu maštovitost u napadu.

Srčanost je dodijelio Bruni Godi, dok je nogometnu inteligenciju izdvojio za Josipa Mišića, kojeg smatra ključnim za organizaciju igre i ravnotežu momčadi. Jedini “izuzetak” u njegovom izboru dolazi izvan Dinamove svlačionice, za igru glavom Kovačević je izdvojio Iliju Nestorovskog, napadača kojeg je ranije trenirao u Slaven Belupu

Mario Kovačević, trener Dinama, nominiran je za najboljeg trenera u sezoni! 🔥 U svojoj prvoj sezoni u Dinamu odmah je osvojio duplu krunu, a složio je svog idealnog SuperSport HNL igrača.