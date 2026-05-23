slažete li se?

Kovačević složio 'idealnog SHNL igrača': Većina iz Dinama, jedan detalj posebno iznenadio

Kovačević se u svom izboru uglavnom oslonio na igrače iz vlastite momčadi.

23.5.2026.
17:43
Sportski.net
Trener Dinama Mario Kovačević sudjelovao je u jednom od Supersportovih intervjua, gdje je dobio zanimljiv zadatak, sastaviti idealnog nogometaša od SHNL igrača, raspoređujući najbolje individualne kvalitete po nogometnim segmentima.

Kovačević se u svom izboru uglavnom oslonio na igrače iz vlastite momčadi, jasno pokazujući povjerenje u kadar kojim raspolaže u Dinamu.

Za ljevicu je odabrao Dion Drenu Belju, dok je desnu nogu povjerio Monsefu Bakraru. Tehniku je pripisao Gabrielu Vidoviću, a kreativnost Luki Stojkoviću, kojeg vidi kao igrača koji donosi dodatnu maštovitost u napadu.

Srčanost je dodijelio Bruni Godi, dok je nogometnu inteligenciju izdvojio za Josipa Mišića, kojeg smatra ključnim za organizaciju igre i ravnotežu momčadi. Jedini “izuzetak” u njegovom izboru dolazi izvan Dinamove svlačionice, za igru glavom Kovačević je izdvojio Iliju Nestorovskog, napadača kojeg je ranije trenirao u Slaven Belupu

 

@supersport.hr Mario Kovačević, trener Dinama, nominiran je za najboljeg trenera u sezoni! 🔥 U svojoj prvoj sezoni u Dinamu odmah je osvojio duplu krunu, a složio je svog idealnog SuperSport HNL igrača. Kako se vama sviđa trenerov izbor?👀 Svoje favorite možete podržati glasovanjem na shnlnagrade.hr do ponedjeljka, 25. svibnja u 12:00 sati. Svečana dodjela nagrada održava se istog dana s početkom u 20:00 sati, uz prijenos uživo na televiziji.🎥 #SuperSportHNL #SuperSport  #Dinamo ♬ izvorni zvuk - supersport.hr

DinamoMario KovačevićHnlSupersport
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
