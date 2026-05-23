Lejdi Perković podijelila kadar ‘Thompsonove crkve’: Evo po čemu je posebna
Objavom iz Čavoglava Lejdi Perković ponovno je privukla pažnju pratitelja
Nećakinja Marka Perkovića Thompsona (59), Lejdi Perković (24), ponovno je pokazala koliko je vezana uz svog strica i njegove korijene. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglavama, koja se često naziva i “Thompsonovom crkvom”, uz pjesmu “Moj dida i ja”.
Crkva je poznata po tome što je upravo Marko Perković Thompson bio inicijator njezine gradnje i jedan od glavnih donatora. Gradila se deset godina, a svečano je posvećena 2014. godine. U njoj se nalazi i relikvija blaženog kardinala Alojzija Stepinca, dok je ispred crkve 2019. godine postavljena njegova bista.
Lejdi Perković velika je podrška svom stricu te redovito dolazi na njegove koncerte, a ovom je objavom još jednom istaknula povezanost svoje obitelji s Čavoglavama i crkvom koja je postala jedno od prepoznatljivih mjesta toga kraja.
Podsjetimo, otac joj je Dražen Perković, mlađi brat Marka Perkovića Thompsona, koji se rijetko pojavljuje u javnosti.