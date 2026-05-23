Lejdi Perković podijelila kadar ‘Thompsonove crkve’: Evo po čemu je posebna

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona (59), Lejdi Perković (24), ponovno je pokazala koliko je vezana uz svog strica i njegove korijene. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglavama, koja se često naziva i “Thompsonovom crkvom”, uz pjesmu “Moj dida i ja”.

Crkva je poznata po tome što je upravo Marko Perković Thompson bio inicijator njezine gradnje i jedan od glavnih donatora. Gradila se deset godina, a svečano je posvećena 2014. godine. U njoj se nalazi i relikvija blaženog kardinala Alojzija Stepinca, dok je ispred crkve 2019. godine postavljena njegova bista.

Lejdi Perković velika je podrška svom stricu te redovito dolazi na njegove koncerte, a ovom je objavom još jednom istaknula povezanost svoje obitelji s Čavoglavama i crkvom koja je postala jedno od prepoznatljivih mjesta toga kraja.

Podsjetimo, otac joj je Dražen Perković, mlađi brat Marka Perkovića Thompsona, koji se rijetko pojavljuje u javnosti.